Inter vs. Liverpool, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV
El equipo italiano quiere asegurar el pase directo a octavos, mientras que los Reds llegan exigidos tras una dura caída y con su DT bajo presión.
Inter y Liverpool protagonizarán uno de los compromisos más esperados de la sexta fecha de la fase regular de la Champions League 2025-2026. El encuentro, que se disputará este martes desde las 17:00 en el imponente estadio Giuseppe Meazza, representa para el conjunto italiano una oportunidad ideal para consolidarse en los puestos de clasificación directa a los octavos de final. Para los ingleses, en cambio, es una cita que llega en medio de dudas, irregularidades y cuestionamientos hacia su entrenador, Arne Slot.
El Nerazzurro afronta el duelo ubicado en la cuarta posición de la tabla general con 12 puntos. Su arranque en el torneo había sido sólido, con cuatro victorias consecutivas que lo instalaron como uno de los equipos más regulares de la competencia. Sin embargo, la derrota por 2-1 ante Atlético Madrid en la fecha anterior puso fin a su invicto y dejó en evidencia algunos ajustes pendientes.
Ahora, con el apoyo de su público y con Lautaro Martínez en un gran momento -ya lleva trece goles en la temporada-, el representativo de Milan buscará recuperar la contundencia que mostró en las primeras jornadas para evitar caer al repechaje.
Liverpool llega con un presente mucho más incierto. El conjunto inglés aparece en el puesto 13 con 9 unidades, producto de tres triunfos y dos derrotas en una campaña marcada por altibajos pronunciados. Si bien consiguió victorias importantes ante Atlético Madrid, Frankfurt y Real Madrid, sus caídas frente a Galatasaray y, especialmente, la reciente goleada por 4-1 sufrida en Anfield ante PSV, generaron un impacto fuerte tanto en el plantel como en el entorno.
Sumando todas las competencias, los Reds acumulan nueve derrotas en sus últimos catorce partidos, una estadística que dejó a Arne Slot en el centro de las críticas en un momento decisivo. Para Liverpool, el escenario actual lo ubica con posibilidades de avanzar únicamente a los 16avos de final, lo que convierte al enfrentamiento en Milán en un examen crucial para revertir el clima adverso.
Inter, por su parte, sabe que un triunfo no solo puede sellar su clasificación directa, sino también enviarlo a la siguiente fase con una sensación de autoridad y confianza que será vital para las instancias eliminatorias. En un grupo tan competitivo, el choque entre italianos e ingleses promete ser una verdadera prueba de carácter y una batalla estratégica donde cada detalle puede inclinar el desenlace.
Inter vs. Liverpool: probables formaciones
- Inter: Yann Sommer; Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Petar Sucic, Federico Dimarco; Lautaro Martínez y Marcus Thuram. DT: Cristian Chivu.
- Liverpool: Alisson; Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; Cody Gakpo y Alexander Isak. DT: Arne Slot.
Inter vs. Liverpool: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Giuseppe Meazza.
- Árbitro: Felix Zwayer.
- VAR: Sören Storks.
- TV: ESPN.
