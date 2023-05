La Plata: acusan a jugador de la Sub-20 de Irak de abusar de una empleada de hotel

La presunta víctima - cuyo nombre no trascendió - declaró ante la policía - según el acta - que el futbolista tocó sus partes íntimas sin su consentimiento y que personal de seguridad intervino a raíz de los gritos de ayuda de la mujer.

hotel la plata irak abuso

Pese a conocerse la denuncia, el jugador iraquí no fue detenido e incluso se llevó a cabo una reunión entre la FIFA y las partes involucradas para que ninguna de las dos identidades se diera a conocer.

“El caso de abuso sexual se intentó tapar y bajaron al lugar autoridades del Ministerio de Seguridad Bonaerense. Hubo reunión entre el personal del hotel, del consulado, de FIFA y entre la víctima y el victimario”, informó el periodista Fernando Tocho a través de sus redes sociales.

Agregó que en dicha reunión “resolvieron resguardar la identidad del implicado, la víctima no presentó cargos (a resguardo su identidad también) y no se labraron actuaciones ni en Comisaría (1era) ni en sede judicial. El jugador nunca estuvo detenido pese a las versiones que circularon”.

Además, habrían solicitado que el hecho se tome como “un error del futbolista” y que no se realice una denuncia firme.

Una fuente policial consultada por Minutouno.com agregó: “No hay nada de eso, no hizo denuncia el hotel ni ninguna mujer de ahí (del hotel). Una fiscalía está por investigar de oficio, pero no hay denuncia, no hay víctima, no se sabe el nombre, nada”.

El acta que documenta la denuncia al jugador de Irak en La Plata

informe abuso hotel dazzler

"Comisario General Julio Carlocchia, Superintendencia de Cuerpos SID.-

Por medio de la presente me dirijo al Señor Superintendente a fin de llevar a su conocimiento que en la fecha, siendo las 21.20 horas, recibí llamado telefónico del Señor Director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Tangir, quien me informa que el efectivo policial Teniente Primero Pedro Willemoes, quien oficia de enlace de seguridad (TSLO) con la Delegación Seleccionado Sub 20 de Fútbol de Irak en el marco del Campeonato Mundial de Fútbol FIFA Sub 20 Argentina 2023, en el Hotel Dazzler sito en calle 54 entre 13 y 14, tenía novedades importantes para comunicarnos.

Al arribar al lugar con el Señor Tangir y tras la entrevista con el efectivo Willemoes, refiere que se entrevistó con una mujer joven, que trabaja en el restaurant en el ultimo piso del hotel, y que esta le había comentado, que en la fecha integrantes de la Delegación de Irak, le habían tocado una parte intima de su cuerpo, y que al proponerle judicializar la situación, respondió que no iba a realizar ningún tipo de denuncia penal, negándose a su vez a brindar sus datos filiatorios, y para posteriormente retirarse del Hotel.

Sin perjuicio de esta situación, nos entrevistamos con el Jefe de Recepción Maximiliano Sanabria, D.N.I. nro XXXX, quien sobre la Delegación, conformada por 48 integrantes, dijo que algunos de ellos deambulaban por los pasillos y han llegado a la recepción en ropa interior, han activado de manera adrede el sistema de alarma de incendios, y otras inconductas poco habituales y nunca vistas en el Hotel.

Con nuestra presencia en el lobby, se apersono el Señor Agustín Núñez, D.N.I. XXXX, personal de seguridad de otro sector del edificio bajo la denominación “INSPIRE”, quien sumó a estos actos vandálicos, el hecho de que algunos integrantes de la Delegación habían maltratado a una traductora del área de la que desconocen datos filiatorios y no se encuentra en estos momentos en el edificio, agregando la descompostura por sobre peso de uno de los ascensores, quedando inhabilitado.

Descienden al lobby, responsable de la Delegación del Seleccionado de Irak, Señor Mohammed Naser Shakrown Al-Mansoori, Pasaporte nº XXXX, a través de los traductores se le hace saber de estos pormenores.

Se presenta en el edificio el Señor Gerente de AFA y Responsable de la Organización del Mundial Sub 20 por el Comité Organizador Local Damián Dupiellet, tras entrevista con el suscripto, solicita un informe completo de todo lo que fue comentado en ese momento.

Lo expuesto es cuanto informo".