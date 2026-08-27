Israel Damonte dejó de ser el DT de Aldosivi tras la eliminación en la Copa Argentina
El DT cerró una pésima campaña de apenas un triunfo en 14 partidos tras caer ante Independiente Rivadavia. La dirigencia inició gestiones por Walter Zunino.
Después de la derrota 2-0 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en los octavos de final de la Copa Argentina, Israel Damonte dejó de ser el director técnico de Aldosivi. La noticia se confirmó este jueves, consumando el abrupto final de un ciclo que estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas y que deja al club al borde del abismo.
El andar de Damonte por el Tiburón fue categóricamente negativo. Desde su desembarco a fines de marzo de este año, el entrenador de 44 años apenas pudo festejar una victoria en 14 compromisos oficiales dirigidos: el lejano triunfo frente a River en los dieciseisavos de final del certamen federal. Su cosecha en el ámbito local fue nula, registrando un preocupante balance de cinco empates y siete derrotas entre el Apertura y el actual Torneo Clausura.
Aldosivi, Israel Damonte y la búsqueda de Walter Zunino
Tras la caída del fin de semana pasado frente a Unión de Santa Fe en Mar del Plata, el propio DT había dado indicios de un desgaste irreversible al esquivar la conferencia de prensa habitual argumentando que no quería "tomar decisiones en caliente". Sin embargo, el golpe propinado por el conjunto mendocino terminó por sellar su salida, la cual le fue comunicada por la dirigencia antes de la despedida formal con el plantel en el predio deportivo de la institución.
El panorama que hereda el próximo cuerpo técnico es dramático. Aldosivi se encuentra hundido en el último escalón de su zona en el Clausura con solo dos unidades, marcha anteúltimo en la tabla acumulada con las mismas unidades que Estudiantes de Río Cuarto y ocupa el penúltimo lugar en los promedios, seriamente amenazado por el fantasma del descenso a la Primera Nacional.
Frente a la urgencia deportiva, la dirigencia marplatense no perdió el tiempo y ya entabló contactos formales con Walter Zunino. El exdefensor central con pasado en la institución del Puerto se encuentra libre tras su reciente paso por Platense y aguarda los detalles finales del proyecto para responder si acepta tomar el ardiente fierro caliente que significa salvar al Tiburón.
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