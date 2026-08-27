Israel Damonte dejó de ser el DT de Aldosivi tras la eliminación en la Copa Argentina.

Aldosivi, Israel Damonte y la búsqueda de Walter Zunino

Tras la caída del fin de semana pasado frente a Unión de Santa Fe en Mar del Plata, el propio DT había dado indicios de un desgaste irreversible al esquivar la conferencia de prensa habitual argumentando que no quería "tomar decisiones en caliente". Sin embargo, el golpe propinado por el conjunto mendocino terminó por sellar su salida, la cual le fue comunicada por la dirigencia antes de la despedida formal con el plantel en el predio deportivo de la institución.