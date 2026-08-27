Récord histórico en el vóley: Alemania e Italia jugaron el set más largo de la historia

El encuentro de exhibición sirvió como preparación para los torneos oficiales de ambos seleccionados, pero el resultado del partido quedó totalmente eclipsado por lo ocurrido en el parcial inicial. Aunque la normativa establece que cada manga se adjudica al alcanzar los 25 puntos con dos de diferencia, la paridad absoluta extendió el trámite hasta un acumulado insólito de 130 puntos entre ambos equipos. Durante ese tramo interminable, se levantaron 43 pelotas de set: los italianos no supieron aprovechar 28 oportunidades para cerrarlo, mientras que los germanos lo consiguieron en su chance número 15 gracias a un remate de Tobias Brand.