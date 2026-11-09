Italia vs. Francia, por la UEFA Nations League: horario, formaciones y TV
En uno de los duelos más atractivos de la jornada, el seleccionado francés buscará una victoria que le permita consolidarse en lo más alto del Grupo A1.
Italia y Francia chocan este jueves, desde las 16:45 (hora argentina), en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, por la quinta fecha del Grupo A1 de la UEFA Nations League. El encuentro será televisado por Disney+ Premium.
El seleccionado italiano llega con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota en sus cuatro presentaciones. Después de caer 2-0 ante Bélgica en su debut, el equipo de Roberto Mancini consiguió tres partidos sin perder: venció 4-1 y 3-1 a Turquía, e igualó 1-1 frente a Francia. De esta manera, buscará una victoria que le permita alcanzar a los "Galos" en la cima de la zona y llegar a la última jornada con posibilidades de quedarse con el primer puesto.
Por su parte, el conjunto francés, dirigido por Zinedine Zidane, atraviesa un gran momento y lidera el Grupo A1 con diez unidades, producto de tres victorias y un empate. Por este motivo, intentará conseguir un nuevo triunfo para consolidarse en lo más alto de la tabla y asegurar su clasificación a los cuartos de final. En la última fecha, Francia se medirá con Turquía.
Formaciones de Italia vs. Francia por la Nations League
- Italia: Gianluigi Donnarumma; Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco; Nicolò Barella, Sandro Tonali, Issa Doumbia; Nicolò Zaniolo, Francesco Pio Esposito, Nicolò Cambiaghi. DT: Roberto Mancini.
- Francia: Mike Maignan; Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Jérémy Jacquet, Adrien Truffert; Eduardo Camavinga, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot; Michael Olise, Kylian Mbappé, Désiré Doué. DT: Zinédine Zidane.
Horario y televisación
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Hora: 16:45.
Estadio: Giuseppe Meazza.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
TV: Disney+ Premium.
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