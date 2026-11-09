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Italia vs. Francia, por la UEFA Nations League: horario, formaciones y TV

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En uno de los duelos más atractivos de la jornada, el seleccionado francés buscará una victoria que le permita consolidarse en lo más alto del Grupo A1.

Francia buscará un triunfo que le asegure el primer puesto del Grupo A1. 

Francia buscará un triunfo que le asegure el primer puesto del Grupo A1. 

Italia y Francia chocan este jueves, desde las 16:45 (hora argentina), en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, por la quinta fecha del Grupo A1 de la UEFA Nations League. El encuentro será televisado por Disney+ Premium.

El seleccionado italiano llega con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota en sus cuatro presentaciones. Después de caer 2-0 ante Bélgica en su debut, el equipo de Roberto Mancini consiguió tres partidos sin perder: venció 4-1 y 3-1 a Turquía, e igualó 1-1 frente a Francia. De esta manera, buscará una victoria que le permita alcanzar a los "Galos" en la cima de la zona y llegar a la última jornada con posibilidades de quedarse con el primer puesto.

Por su parte, el conjunto francés, dirigido por Zinedine Zidane, atraviesa un gran momento y lidera el Grupo A1 con diez unidades, producto de tres victorias y un empate. Por este motivo, intentará conseguir un nuevo triunfo para consolidarse en lo más alto de la tabla y asegurar su clasificación a los cuartos de final. En la última fecha, Francia se medirá con Turquía.

Formaciones de Italia vs. Francia por la Nations League

  • Italia: Gianluigi Donnarumma; Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco; Nicolò Barella, Sandro Tonali, Issa Doumbia; Nicolò Zaniolo, Francesco Pio Esposito, Nicolò Cambiaghi. DT: Roberto Mancini.
  • Francia: Mike Maignan; Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Jérémy Jacquet, Adrien Truffert; Eduardo Camavinga, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot; Michael Olise, Kylian Mbappé, Désiré Doué. DT: Zinédine Zidane.

Horario y televisación

  • Hora: 16:45.

  • Estadio: Giuseppe Meazza.

  • Árbitro: A confirmar.

  • VAR: A confirmar.

  • TV: Disney+ Premium.

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