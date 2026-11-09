Italia vs. Francia, por la UEFA Nations League: horario, formaciones y TV

El seleccionado italiano llega con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota en sus cuatro presentaciones. Después de caer 2-0 ante Bélgica en su debut, el equipo de Roberto Mancini consiguió tres partidos sin perder: venció 4-1 y 3-1 a Turquía, e igualó 1-1 frente a Francia. De esta manera, buscará una victoria que le permita alcanzar a los "Galos" en la cima de la zona y llegar a la última jornada con posibilidades de quedarse con el primer puesto.