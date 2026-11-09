Boca campeón: los 11 futbolistas surgidos de las Inferiores que dieron la vuelta olímpica
El Xeneize consiguió su título número 75 con la consagración en la Tabla Anual y tuvo una importante presencia de jugadores formados en el club.
La consagración de Boca en la Tabla Anual 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) tuvo un valor especial para los futbolistas formados en el club. En el plantel que consiguió el título número 75 de la historia xeneize hubo 11 jugadores surgidos de las Inferiores que tuvieron participación durante la temporada.
El triunfo agónico ante Defensa y Justicia, definido por el gol de Enner Valencia en el último minuto, le permitió al equipo dar la vuelta olímpica en La Bombonera. Entre los campeones apareció Leandro Paredes, referente y capitán que había regresado con el objetivo de volver a levantar un trofeo con la camiseta azul y oro.
Los 11 jugadores de Boca formados en el club
La lista incluye futbolistas que se consolidaron como titulares, jóvenes que irrumpieron durante 2026 y otros que tuvieron oportunidades en distintos momentos del año.
-
Lautaro Di Lollo: debutó en abril de 2024 y se consolidó como titular en la defensa. Acumula 91 partidos y ocho goles en Primera. Fue el autor del tanto que definió el último Superclásico.
-
Jagger Herrera: el defensor de 20 años se ganó un lugar junto a Di Lollo. Lleva 15 partidos y marcó el gol del triunfo ante Independiente.
-
Milton Delgado: se afianzó en el mediocampo y se convirtió en una pieza importante para acompañar a Paredes. Suma 86 encuentros y un gol.
-
Tomás Aranda: el enganche de 19 años fue una de las apariciones destacadas del año. Disputó 33 partidos, convirtió un tanto y llegó a la Selección Argentina.
-
Leonel Flores: el delantero se ganó su oportunidad con Arruabarrena. Tiene cinco goles y tres asistencias en 25 presentaciones.
-
Dylan Gorosito: el lateral derecho de 20 años tuvo participación durante el semestre y acumula 11 partidos en Primera.
-
Matías Satas: el defensor de 19 años disputó dos encuentros y fue utilizado como lateral izquierdo ante las ausencias en ese sector.
-
Camilo Rey Domenech: el mediocampista central de 20 años sumó cinco partidos en el Clausura y otros dos durante el Apertura.
Joaquín Ruíz: el volante o extremo de 20 años todavía no tuvo minutos en Primera durante 2026, pero integró el banco de suplentes en tres encuentros.
Rodrigo Bacidalupe: el delantero de 19 años debutó ante Central Córdoba, cuando ingresó durante 19 minutos, y luego volvió a tener participación frente a Talleres.
Los juveniles que también tuvieron minutos durante el año
Además de los once futbolistas que integraron el grupo campeón, otros tres jugadores surgidos de las Inferiores participaron en la primera parte de la temporada, aunque después dejaron el club para buscar nuevas oportunidades.
Se trata de Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos, quienes también sumaron minutos en Primera durante 2026. De esta manera, la consagración tuvo una fuerte presencia de futbolistas formados en casa, con Paredes como principal referente de una generación que combinó experiencia y juventud.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario