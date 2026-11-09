Boca campeón: los 11 futbolistas surgidos de las Inferiores que dieron la vuelta olímpica

El triunfo agónico ante Defensa y Justicia, definido por el gol de Enner Valencia en el último minuto, le permitió al equipo dar la vuelta olímpica en La Bombonera. Entre los campeones apareció Leandro Paredes, referente y capitán que había regresado con el objetivo de volver a levantar un trofeo con la camiseta azul y oro.