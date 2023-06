Italia eliminó a Inglaterra sobre el final y se metió en cuartos

Cesare Casadei le dio la clasificación a Italia:

Embed ¡Italia está en 4tos del Mundial sub-20! Le ganó 2-1 a Inglaterra con goles de Baldanzi-Casadei / Devine. Accede a esta instancia por tercera vez consecutiva (obtuvo el 3° puesto en las ediciones de 2017 y 2019). Se enfrentará a Colombia . pic.twitter.com/JzFVWSx9Yz — VarskySports (@VarskySports) May 31, 2023

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Inglaterra: Matthew Cox; Jarell Quansah, Bashir Humphreys, Ronnie Edwards; Brokke Norton-Cuffy, Alex Scott, Alfine Devine y Harvey Vale; Mateo Joseph, Dane Scarlett y Camey Chukwuemeka. DT: Ian Foster.

Italia: Sebastiano Desplanches; Riccardo Turicchia, Mattia Zanotti, Gabriele Guarino y Alessandro Fontanarosa; Matteo Prati, Giacomo Faticanti, Cesare Casadei y Tommaso Baldanzi; Giuseppe Ambrosino y Francesco Espósito. DT: Camine Nunziata.

Goles en el primer tiempo: 8 minutos Tommaso Baldanzi (IT) y 24 minutos Alfine Devine (IN).

Gol en el segundo tiempo: 41 minutos Cesare Casadei (IT) (penal).

Cambios en el segundo tiempo: 18 minutos, Darko Gjabi por Joseph (IN) y Daniel Oyegoke por Norton-Cuffy (IN) 29 minutos Daniele Montevago por Ambrosino (IT), 45+2 minutos Filippo Fiumano por Espósito (IT), Samuel Giovane por Baldanzi (IT), 45+6m. minutos Liam Delap por Quansah (IN), 45+8 minutos Callum Doyle por Humphreys (IN) y Samuel Edozie por Vale (IN).

Amonestados: Alessandro Fontanarosa (IT) y Jarell Quansah (IN).

Árbitro: Ramón Abatti Abel (Brasil)

Estadio Ciudad de La Plata “Diego Maradona”.