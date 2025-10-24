Nicolás Varrone, entre la ilusión y la presión: "Voy a tener un tiro y tengo que aprovecharlo"
El piloto argentino de 24 años se prepara para su debut en la Fórmula 2 con Van Amersfoort Racing y reveló que hubo charlas con Cadillac, la nueva escudería de la F1.
Nicolás Varrone atraviesa el momento más importante de su carrera. A los 24 años, el piloto argentino dio un salto decisivo al confirmarse su llegada a la Fórmula 2, la antesala de la máxima categoría del automovilismo mundial. Competirá con el equipo Van Amersfoort Racing, una escudería que ha sido cuna de talentos como Max Verstappen, Charles Leclerc y Franco Colapinto.
Desde allí, buscará dejar su huella con la mira puesta en un futuro dentro de la Fórmula 1. En diálogo con Carburando, reveló que ya hubo conversaciones con Cadillac, marca que desembarcará en la F1 como la undécima escudería y que forma parte del grupo General Motors, del cual el argentino es piloto oficial.
“Obviamente es muy bueno que entren en la F1. Siendo piloto de la fábrica desde hace años, teniendo buena relación y habiendo ganado cosas juntos, siempre es un plus”, comentó. Aunque Cadillac ya anunció a Valtteri Bottas, Checo Pérez y Colton Herta (como reserva), Varrone dejó entrever que su nombre está en el radar del proyecto norteamericano.
Sin embargo, el oriundo de Buenos Aires tiene claro que su oportunidad depende exclusivamente de su rendimiento en la F2. “Sé que voy a tener un tiro y tengo que aprovecharlo. Si me va bien, van a aparecer oportunidades. Está hablado, pero no puedo decir qué. Todo se verá en el momento”, explicó con cautela, consciente de que su temporada será observada de cerca por los equipos de la F1.
Varrone viene de destacarse en campeonatos de Turismo y Resistencia, pero entiende que el desafío en la F2 será de otra magnitud. “Hay que ir y romperla. El año que viene va a ser clave. Mi trabajo es prepararme para rendir al máximo y estar adelante. Yo voy a ganar, después se verá si lo logro, pero esa tiene que ser la mentalidad”, aseguró con determinación.
Con disciplina, talento y el respaldo de una estructura importante detrás, Varrone encara una etapa definitoria. Su sueño de llegar a la Máxima ya no parece una utopía, pero sabe que todo dependerá de ese único tiro que está por tomar.
