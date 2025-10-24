Nicolás Varrone, entre la ilusión y la presión: "Voy a tener un tiro y tengo que aprovecharlo"

Sin embargo, el oriundo de Buenos Aires tiene claro que su oportunidad depende exclusivamente de su rendimiento en la F2. “Sé que voy a tener un tiro y tengo que aprovecharlo. Si me va bien, van a aparecer oportunidades. Está hablado, pero no puedo decir qué. Todo se verá en el momento”, explicó con cautela, consciente de que su temporada será observada de cerca por los equipos de la F1.