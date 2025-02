Jabes Saralagui reveló los motivos por los que se fue de Boca tras su gol a Racing

“Sabía que tenía que sumar minutos y crecer. Estoy en una edad muy linda y estoy muy contento de estar acá. No me puedo poner a pensar en el futuro, ahora quiero enfocarme en hacer un buen papel con Tigre”, comentó en diálogo con ESPN.

Jabes Saralegui se mostró emocionado al hablar sobre su familia, a quien le dedicó su gol para la victoria de Tigre contra Racing.



El joven también tuvo un emotivo recuerdo para su familia, que lo acompañó en su formación: “Desde los 13 años me bancaron cuando me fui a la pensión de Boca. Fue duro el desarraigo, pero siempre me hicieron el aguante”, expresó visiblemente emocionado.

Ahora, busca consolidarse en Tigre y demostrar su potencial con continuidad en primera división. “Quiero seguir aportando goles y mejorar en mi juego”, cerró Saralegui, ilusionado con este nuevo desafío.

saralegui tigre 1.jpg

Los números de Jabes Saralegui en su paso por Boca

Su paso por Boca incluyó 42 partidos oficiales, con un gol convertido en la victoria ante Banfield en 2023. El volante ya acumuló 160 minutos de juego en lo que va de la temporada con la camiseta azul y roja.