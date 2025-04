Jack Doohan volvió a decepcionar y Franco Colapinto lo amenaza desde el banco

En cuanto al australiano Jack Doohan, que ocupa el asiento en Alpine al que aspira Franco Colapinto, volvió a tener una actuación decepcionante, al quedar en la 17° posición. Para colmo, fue advertido por los comisarios de la Fórmula 1.

En concreto, se comprobó que había cruzado la zona pintada entre la entrada a boxes y la pista, lo que está prohibido por el Código Deportivo Internacional que refiere a ingresar en la zona pintada entre la entrada a boxes y la pista.

colapinto alpine Franco Colapinto.

De manera que el presente de Doohan en la F1 no parece mejorar con el paso de las carreras, sino al contrario, lo que pone al piloto de reserva argentino en el centro de la escena para las próximas carreras.

El australiano tuvo una pobre clasificación en el GP de Arabia Saudita y quedó afuera en la Q1, tras un viernes para el olvido en las prácticas libres, en donde sufrió especialmente con el rendimiento de los neumáticos blandos.

“Pudimos mejorar muchas cosas, pero es una pena haber perdido las dos sesiones de ayer. No tenía confianza con los blandos y me he quedado con ese déficit. Estoy teniendo que ponerme al día con el tiempo perdido constantemente”, reconoció el piloto.

Con relación a la reprimenda de los comisarios tras la tercera práctica libre, dijo que “fue vergonzoso. Estaba súper concentrado y ni pensaba, simplemente iba en línea recta. Son fracciones, pero debía tomar más margen”, admitió Doohan, quien parece sufrir en extremo la presión de tener a Colapinto observándolo desde las sombras.