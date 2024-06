Tras ser marginado, Jack Grealish se mostró pasado de copas a días de la Eurocopa 2024

En las últimas horas, el periódico The Sun filtró diversos videos y fotos de la estadía del extremo en Dubai. Allí se lo pudo ver en un estado de borrachera en el que le costaba mantenerse de pie y caminar sin asistencia de sus acompañantes. Incluso, tuvo que ser movilizado en un buggy dentro del hotel emiratí de 5 estrellas.

“Claramente se está tomando tiempo para superar su rechazo de la Eurocopa. Al menos tenía a sus amigos a su alrededor. El episodio no hizo nada para empañar su reputación de ‘chico fiestero’, pero era muy difícil no sentir lástima por él“, expresó un testigo de la situación al Diario The Sun.

image.png

Los convocados de la Selección Inglesa para la Eurocopa 2024

Arqueros

Aaron Ramsdale

Jordan Pickford

Dean Henderson

Defensores

John Stones

Ezri Konsa

Marc Guéhi

Lewis Dunk

Joe Gómez

Kyle Walker

Trent Alexander-Arnold

Kieran Trippier

Luke Shaw

Mediocampistas

Declan Rice

Jude Bellingham

Conor Gallagher

Kobbie Mainoo

Adam Wharton

Eberechi Eze

Cole Palmer

Delanteros

Anthony Gordon

Bukayo Saka

Phil Foden

Jarrod Bowen

Harry Kane

Ollie Watkins

Ivan Toney