Un jugador de la Selección Argentina se recuperó y está disposición de Lionel Scaloni
Mientras el cuerpo técnico sigue monitoreando a varios futbolistas que llegaron con molestias físicas, uno de los pilares del equipo ya dejó atrás su lesión.
La Selección Argentina transita jornadas decisivas en la recta final hacia el Mundial 2026. Con la mente puesta en los amistosos preparatorios y en el debut frente a Argelia, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución de varios jugadores que arribaron a la concentración con distintos problemas físicos.
En ese contexto, la principal novedad llegó de la mano de Cuti Romero. El defensor del Tottenham logró recuperarse de la lesión que lo tuvo más de un mes fuera de las canchas y ya recibió el alta médica para reincorporarse plenamente a los trabajos junto al resto del plantel.
Desde la Asociación del Fútbol Argentino confirmaron que el zaguero campeón del mundo volvió a entrenarse a la par de sus compañeros y que se encuentra disponible "de ahora en adelante". La noticia fue recibida con alivio dentro del seleccionado, especialmente por la importancia que tiene el cordobés dentro de la estructura defensiva.
La lesión en el ligamento lateral de su rodilla derecha había generado preocupación desde el momento en que se produjo. Incluso, las imágenes de Romero retirándose entre lágrimas encendieron las alarmas tanto en Argentina como en Inglaterra. Sin embargo, la recuperación avanzó mejor de lo esperado y los estudios posteriores confirmaron una evolución positiva.
Cómo sigue la recuperación de los lesionados
Aunque ya cuenta con el visto bueno de los médicos, Romero todavía deberá sumar ritmo futbolístico antes de volver a competir oficialmente. Por ese motivo, todo indica que no será arriesgado en el amistoso frente a Honduras, aunque no se descarta que pueda tener algunos minutos contra Islandia para llegar con rodaje al estreno mundialista.
Otro de los jugadores que dejó atrás sus inconvenientes físicos es Julián Álvarez. El delantero había finalizado la temporada en Atlético de Madrid afectado por un esguince de tobillo, pero ya se encuentra recuperado y en condiciones de disputar los encuentros preparatorios.
Mientras tanto, la atención sigue puesta en el resto de los futbolistas que trabajan de manera diferenciada. Entre ellos aparece Lionel Messi, quien arrastra una contractura muscular que no compromete su presencia en el debut, aunque todavía existe expectativa por saber si podrá sumar minutos antes del inicio de la Copa del Mundo.
En ese sentido, desde la Selección explicaron el estado general del grupo: "Los futbolistas que se encuentran con molestias y lesiones continúan trabajando junto al equipo de fisioterapeutas con ejercicios específicos en campo evolucionando favorablemente".
La práctica de este martes será fundamental para evaluar nuevos avances y comenzar a definir qué jugadores estarán disponibles para los amistosos previos. Con el regreso de Romero y la recuperación de Julián, el panorama empieza a aclararse para Scaloni, que de a poco recupera piezas clave pensando en el gran objetivo del año.
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