Un jugador de la Selección Argentina se recuperó y está disposición de Lionel Scaloni

Otro de los jugadores que dejó atrás sus inconvenientes físicos es Julián Álvarez. El delantero había finalizado la temporada en Atlético de Madrid afectado por un esguince de tobillo, pero ya se encuentra recuperado y en condiciones de disputar los encuentros preparatorios.

Mientras tanto, la atención sigue puesta en el resto de los futbolistas que trabajan de manera diferenciada. Entre ellos aparece Lionel Messi, quien arrastra una contractura muscular que no compromete su presencia en el debut, aunque todavía existe expectativa por saber si podrá sumar minutos antes del inicio de la Copa del Mundo.

En ese sentido, desde la Selección explicaron el estado general del grupo: "Los futbolistas que se encuentran con molestias y lesiones continúan trabajando junto al equipo de fisioterapeutas con ejercicios específicos en campo evolucionando favorablemente".

La práctica de este martes será fundamental para evaluar nuevos avances y comenzar a definir qué jugadores estarán disponibles para los amistosos previos. Con el regreso de Romero y la recuperación de Julián, el panorama empieza a aclararse para Scaloni, que de a poco recupera piezas clave pensando en el gran objetivo del año.