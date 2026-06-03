Las buenas noticias para Lionel Scaloni en la segunda práctica de la Selección Argentina en Estados Unidos

Aunque está descartado que sume minutos frente a Honduras para no correr riesgos innecesarios, la idea del cuerpo técnico es otorgarle rodaje el martes 9 de junio ante Islandia. El objetivo es que llegue con ritmo de juego al debut mundialista del 16 de junio contra Argelia; de lo contrario, saltará directamente a la cancha en el Kansas City Stadium.

En la misma sintonía optimista, Julián Álvarez dejó atrás de forma definitiva el esguince de tobillo con el que cerró su temporada en el Atlético de Madrid. Desde la delegación confirmaron que el delantero ya se encuentra totalmente recuperado y apto para ser utilizado en los duelos preparatorios.

Cómo siguen los "tocados" de la Selección Argentina

Mientras tanto, los ojos del cuerpo técnico en este segundo turno de trabajos continuaron puestos en la evolución del resto de los futbolistas que arrastran molestias, bajo el parte oficial de que todos "evolucionan favorablemente con ejercicios específicos en campo junto a los fisioterapeutas":

Lionel Messi: El capitán arrastra una sobrecarga en el posterior de su pierna izquierda. Al tratarse solo de una contractura no peligra su presencia en el debut del Mundial, pero lo más probable es que sea preservado en los dos amistosos.

Dibu Martínez: El arquero continúa sus entrenamientos con el dedo de su mano izquierda vendado debido a una pequeña fractura sufrida con el Aston Villa. Al no requerir cirugía, su presencia contra Argelia está garantizada.

Nicolás Paz: El volante arrastra un golpe en la rodilla izquierda (proveniente de un duelo ante Hellas Verona) pero los estudios son alentadores y tendrá el visto bueno para sumar minutos en los amistosos.

Leandro Paredes: Padece una sobrecarga muscular heredada de su último partido con Boca. Se le bajaron las cargas de trabajo y apunta directo al estreno oficial.

Nicolás González: Sigue bajo un intenso seguimiento médico debido al desgarro que sufrió a fines de abril en el Atlético de Madrid; es muy difícil que juegue los amistosos.

Nahuel Molina y Gonzalo Montiel: las preocupaciones en el lateral derecho

El carril derecho de la defensa sigue siendo la zona que demanda mayor atención médica para los próximos días. Nahuel Molina transita la última etapa de un desgarro leve (grado 1) y, de no mediar inconvenientes, llegará con lo justo al inicio de la Copa del Mundo.

El panorama es más complejo para Gonzalo Montiel, quien padece un desgarro de grado 2 en el cuádriceps. "Cachete" trabaja a contrarreloj con el cuerpo médico en un escenario optimista que lo ubica regresando recién para el debut ante Argelia.

Ante la gravedad de sus plazos de recuperación, el cuerpo técnico mantiene bajo estricta observación a Nicolás Capaldo y Agustín Giay como posibles reemplazantes de última hora en la lista definitiva.