Jake Paul se solidarizó con Anthony Joshua tras el grave accidente que sufrió en Nigeria

anthony joshua accidente nigeria

La reacción de Paul tomó aún más relevancia si se considera el antecedente inmediato entre ambos. En el combate disputado en el Kaseya Center, Joshua se impuso por nocaut técnico y provocó una doble fractura de mandíbula en el estadounidense, quien luego reveló que debió someterse a una cirugía con colocación de placas de titanio. Pese a ese episodio, el youtuber optó por un mensaje empático y respetuoso.

Mientras tanto, el futuro deportivo de Joshua quedó envuelto en incertidumbre. El británico tenía previsto regresar al ring entre febrero y marzo para enfrentar a Tyson Fury, pero el impacto emocional del accidente y la situación de su equipo podrían modificar esos planes. En medio del dolor, el gesto de Jake Paul fue leído como una señal de respeto y como un recordatorio de que, incluso en un deporte marcado por la rivalidad, hay momentos en los que la tragedia impone silencio y solidaridad.