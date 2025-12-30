Jake Paul se solidarizó con Anthony Joshua tras el grave accidente que sufrió en Nigeria
El youtuber estadounidense expresó un mensaje de apoyo y condolencias. En la tragedia murieron dos integrantes clave del equipo del excampeón mundial de los pesados.
El mundo del boxeo quedó sacudido por una noticia que excede largamente lo deportivo. Anthony Joshua protagonizó un grave accidente automovilístico en Nigeria que terminó con la vida de dos personas de su entorno más cercano, y la conmoción se extendió rápidamente a nivel internacional. En ese contexto, una de las reacciones que más repercusión generó fue la de Jake Paul, quien apenas días atrás había enfrentado al británico arriba del ring.
El siniestro ocurrió este en la autopista Lagos-Ibadan, una de las más transitadas y peligrosas del país africano. Joshua viajaba en una Jeep Lexus junto a miembros de su equipo cuando el vehículo, conducido por un chofer local, impactó contra un camión que se encontraba detenido en la calzada. Como consecuencia del choque, murieron Sina Ghami y Kevin “Latif” Ayodele, ambos figuras fundamentales en la carrera del boxeador: el primero se desempeñaba como preparador físico y el segundo era su entrenador personal.
Tras conocerse la magnitud del hecho, Jake Paul utilizó sus redes sociales para expresar su pesar. “La vida es mucho más importante que el boxeo. Estoy rezando por las vidas perdidas, por AJ y por todos los afectados por este desafortunado accidente”, escribió el estadounidense en su cuenta oficial de X. El mensaje llamó la atención no solo por su tono, sino también por el contexto reciente entre ambos protagonistas.
Días después del combate que los enfrentó en Miami, Paul amplió su mensaje al confirmarse la identidad de las víctimas fatales. “Descansen en paz Sina Ghami y Kevin ‘Latif / Latz’ Ayodele. Mis condolencias están con sus familias, amigos y AJ”, publicó, dejando en claro que la tragedia había superado cualquier rivalidad deportiva. Según medios locales, ambos fallecidos habían acompañado a Joshua durante su última pelea y formaban parte de su círculo de mayor confianza.
El accidente dejó además otros dos ocupantes ilesos, mientras que Anthony Joshua y otro pasajero fueron trasladados a un hospital de Lagos con lesiones leves. Desde el entorno del boxeador confirmaron que se encuentra estable y bajo observación médica, aunque profundamente afectado por las pérdidas sufridas. Las autoridades del estado de Ogun detallaron que no fue necesaria una intervención de urgencia, pero se dispuso un seguimiento clínico permanente.
La reacción de Paul tomó aún más relevancia si se considera el antecedente inmediato entre ambos. En el combate disputado en el Kaseya Center, Joshua se impuso por nocaut técnico y provocó una doble fractura de mandíbula en el estadounidense, quien luego reveló que debió someterse a una cirugía con colocación de placas de titanio. Pese a ese episodio, el youtuber optó por un mensaje empático y respetuoso.
Mientras tanto, el futuro deportivo de Joshua quedó envuelto en incertidumbre. El británico tenía previsto regresar al ring entre febrero y marzo para enfrentar a Tyson Fury, pero el impacto emocional del accidente y la situación de su equipo podrían modificar esos planes. En medio del dolor, el gesto de Jake Paul fue leído como una señal de respeto y como un recordatorio de que, incluso en un deporte marcado por la rivalidad, hay momentos en los que la tragedia impone silencio y solidaridad.
