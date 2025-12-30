Alerta en la NBA por Nikola Jokic: un choque con un compañero encendió las alarmas

La NBA quedó en vilo por la situación de Nikola Jokic, una de sus máximas figuras, luego de que el pivote de Denver Nuggets sufriera una lesión en la rodilla izquierda durante el cruce frente a Miami Heat. El serbio no volvió al parquet tras la acción y su salida prematura del encuentro encendió la preocupación tanto en la franquicia de Colorado como en el entorno de la liga, a la espera del parte médico oficial que determine si habrá consecuencias de consideración.