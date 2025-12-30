Alerta en la NBA por Nikola Jokic: un choque con un compañero encendió las alarmas
El crack serbio de Denver Nuggets no pudo continuar ante Miami Heat tras un golpe en la rodilla izquierda y ahora aguardan estudios para determinar el alcance de la lesión.
La NBA quedó en vilo por la situación de Nikola Jokic, una de sus máximas figuras, luego de que el pivote de Denver Nuggets sufriera una lesión en la rodilla izquierda durante el cruce frente a Miami Heat. El serbio no volvió al parquet tras la acción y su salida prematura del encuentro encendió la preocupación tanto en la franquicia de Colorado como en el entorno de la liga, a la espera del parte médico oficial que determine si habrá consecuencias de consideración.
Las imágenes difundidas por la transmisión oficial mostraron el momento exacto en el que Jokic terminó en el suelo, tomándose la pierna con visibles signos de dolor. El episodio ocurrió sobre el cierre del segundo cuarto del duelo disputado en el Kaseya Center, cuando el interno de 2,11 metros quedó tendido tras una jugada desafortunada en la que su compañero Spencer Jones cayó sobre su pierna izquierda, provocándole un movimiento brusco y un estiramiento forzado de la articulación.
La escena generó inmediata inquietud en el banco de los Nuggets, en los hinchas presentes y también entre los fanáticos serbios, atentos a cualquier novedad sobre el estado físico de su máxima estrella. Con el correr de las horas, comenzaron a surgir versiones que llevaron algo de alivio.
De acuerdo a lo informado por el medio serbio Meridian Sport, la dolencia de Jokic sería “menos grave de lo que inicialmente se temió”. Siempre en base a fuentes cercanas a Denver, el diagnóstico preliminar apuntaría a una “hipererxtensión de rodilla”, sin indicios de lesiones estructurales de mayor complejidad, lo que alimenta la expectativa de que el tres veces MVP no deba afrontar una baja prolongada.
Mientras se aguarda la confirmación oficial por parte del cuerpo médico de los Nuggets, el clima puertas adentro parece inclinarse hacia el optimismo moderado. El citado medio europeo remarcó: “Las primeras proyecciones en Colorado son alentadoras en cuanto a la lesión de Nikola Jokic”, apoyándose en contactos directos con el entorno del equipo, que actualmente marcha tercero en la Conferencia Oeste con un registro de 22 victorias y 10 derrotas.
En ese mismo sentido, señalaron que hasta el momento no se detectaron “daños más severos”, aunque subrayaron la necesidad de esperar los estudios por imágenes para confirmar la evolución.
