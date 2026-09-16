James Rodríguez anunció su retiro de la Selección de Colombia: "Me voy tranquilo"

El emotivo mensaje de despedida de James

En el video que compartió con sus seguidores, James Rodríguez repasó los años que vivió con la Selección Colombia y destacó el significado que tuvo representar al país: “Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la Selección Colombia”.

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El mediocampista también hizo referencia al orgullo que sintió cada vez que tuvo la posibilidad de vestir la camiseta colombiana y explicó que siempre entendió la responsabilidad que implicaba jugar para el seleccionado: “Vestir esa camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme. Cada vez que entré a una cancha entendí que no solamente jugaba por mí, jugaba por mi familia, mis compañeros y millones de colombianos que soñaban con todos nosotros”.

Durante su trayectoria con Colombia, James Rodríguez tuvo además la responsabilidad de utilizar la histórica camiseta número 10 y, en diferentes momentos, portar la cinta de capitán. Ambos símbolos estuvieron presentes en una carrera que lo convirtió en uno de los jugadores más identificados con la Selección.

“Me voy tranquilo”: el cierre de una etapa histórica

“Tuve el honor de llevar la camiseta número 10 y también la cinta de capitán. Siempre intenté hacerlo con respeto, responsabilidad y entendiendo lo que significaba representar a Colombia. Hubo días buenos y otros difíciles, pero nunca dejé de sentir orgullo por estos colores”, dijo.El futbolista reconoció así que su etapa con la Tricolor tuvo tanto momentos de máxima alegría como períodos complicados, aunque remarcó que su compromiso con el seleccionado permaneció intacto.

James Rodríguez terminó su mensaje con palabras de agradecimiento hacia quienes lo acompañaron durante todos estos años. El colombiano aseguró que deja la Selección con la tranquilidad de haber entregado todo cada vez que tuvo la oportunidad de defenderla.

“Me voy tranquilo porque lo dejé absolutamente todo, gracias por cada recuerdo, por cada abrazo y por cada momento. Muchas gracias Selección Colombia y gracias Colombia”. De esta manera, James puso oficialmente punto final a su recorrido con el seleccionado después de tres participaciones mundialistas y una extensa trayectoria internacional.