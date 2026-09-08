James Rodríguez tiene todo encaminado para volver a Europa: jugará en Italia

En ese escenario, la incorporación de James podría significar una apuesta importante para un plantel que busca dar pelea por el ascenso. El colombiano aportaría experiencia internacional y una jerarquía que conoce de primera mano las principales competiciones europeas. El desafío también supondrá para el mediocampista intentar recuperar protagonismo a nivel clubes. Su último paso por Minnesota estuvo lejos de lo esperado: apenas disputó ocho partidos antes de quedar libre.

El irregular recorrido de James en los últimos años

La etapa más reciente de la carrera del colombiano estuvo marcada por una continuidad intermitente. Antes de llegar a la MLS, había jugado para León de México, donde consiguió marcar cinco goles en 34 presentaciones. Sin embargo, su experiencia anterior en Rayo Vallecano también había sido breve, con apenas siete apariciones.

En febrero había elegido continuar su carrera en Estados Unidos pese a que había despertado interés de clubes argentinos. Platense y Estudiantes estuvieron entre las instituciones que aparecieron vinculadas con el futbolista, aunque finalmente la propuesta de Minnesota fue la que terminó imponiéndose.

Ahora, el escenario es diferente. Con el mercado de pases de las principales ligas europeas ya cerrado, la alternativa de Avellino le permitiría regresar al continente donde desarrolló buena parte de los capítulos más importantes de su carrera.