James Rodríguez tiene todo encaminado para volver a Europa: jugará en Italia
El colombiano de 35 años, que disputó el Mundial 2026 con su selección, está muy cerca de convertirse en refuerzo de Avellino después de quedar libre de la MLS.
James Rodríguez tendría definido su próximo destino después de quedar libre y su regreso al fútbol europeo está cada vez más cerca. El mediocampista colombiano, de 35 años, tiene encaminado su desembarco en Avellino, equipo que actualmente compite en la Serie B de Italia, y solamente restarían detalles económicos para concretar el acuerdo.
El futbolista se encuentra sin club desde el pasado 1° de julio, luego de su breve experiencia en la Major League Soccer (MLS). Ahora, después de participar con Colombia en el Mundial 2026, aparece una nueva oportunidad para continuar su extensa carrera en el Viejo Continente.
De acuerdo con las informaciones surgidas desde Europa, una de las figuras determinantes para avanzar en la operación fue Alessandro Nesta, histórico defensor del fútbol italiano y actual entrenador de Avellino. La presencia del técnico habría sido fundamental para convencer al colombiano de aceptar el desafío en la segunda categoría del fútbol italiano.
James Rodríguez, a un paso de regresar al fútbol europeo
James cuenta con una trayectoria internacional de enorme recorrido. A lo largo de su carrera defendió las camisetas de clubes como Porto, Real Madrid y Bayern Munich, además de haber pasado por otras instituciones de distintos países. Su llegada a Avellino representaría una nueva etapa en una carrera que, en los últimos años, estuvo marcada por cambios frecuentes de equipos y dificultades para conseguir continuidad.
La posibilidad de incorporarse a Avellino no aparece en un contexto menor para el equipo italiano. El conjunto se encuentra actualmente en la quinta posición de la Serie B, a solamente tres puntos del líder Palermo, por lo que está metido de lleno en la pelea por llegar a la máxima categoría.
En ese escenario, la incorporación de James podría significar una apuesta importante para un plantel que busca dar pelea por el ascenso. El colombiano aportaría experiencia internacional y una jerarquía que conoce de primera mano las principales competiciones europeas. El desafío también supondrá para el mediocampista intentar recuperar protagonismo a nivel clubes. Su último paso por Minnesota estuvo lejos de lo esperado: apenas disputó ocho partidos antes de quedar libre.
El irregular recorrido de James en los últimos años
La etapa más reciente de la carrera del colombiano estuvo marcada por una continuidad intermitente. Antes de llegar a la MLS, había jugado para León de México, donde consiguió marcar cinco goles en 34 presentaciones. Sin embargo, su experiencia anterior en Rayo Vallecano también había sido breve, con apenas siete apariciones.
En febrero había elegido continuar su carrera en Estados Unidos pese a que había despertado interés de clubes argentinos. Platense y Estudiantes estuvieron entre las instituciones que aparecieron vinculadas con el futbolista, aunque finalmente la propuesta de Minnesota fue la que terminó imponiéndose.
Ahora, el escenario es diferente. Con el mercado de pases de las principales ligas europeas ya cerrado, la alternativa de Avellino le permitiría regresar al continente donde desarrolló buena parte de los capítulos más importantes de su carrera.
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