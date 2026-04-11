Jannik Sinner derrotó a Alexander Zverev y es finalista en el Montecarlo Open

El parcial inicial se resolvió con amplitud a favor del italiano, que mantuvo un ritmo alto y una ejecución precisa en cada intercambio, sin darle margen de reacción a su rival. En el segundo set, el alemán intentó elevar su nivel, ajustó el primer servicio y buscó acortar los puntos. Sin embargo, cada avance fue neutralizado por la consistencia del de San Candido, que respondió con solidez en los momentos clave y sostuvo el control del trámite sin sobresaltos.