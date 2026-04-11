Jannik Sinner derrotó a Alexander Zverev y es finalista en el Montecarlo Open
El italiano se impuso 6-1 y 6-4 en semifinales con una actuación dominante y espera rival entre Alcaraz y Vacherot.
Jannik Sinner volvió a mostrar su mejor versión y avanzó a la definición del Masters 1000 de Montecarlo luego de derrotar a Alexander Zverev por 6-1 y 6-4 en una semifinal que tuvo control absoluto del italiano de principio a fin.
El desarrollo del primer set fue claro desde el arranque. El número dos del mundo tomó la iniciativa con devoluciones profundas y una presión constante desde el fondo de la cancha, lo que le permitió adelantarse rápidamente en el marcador y desarticular por completo el servicio del alemán. Zverev nunca logró asentarse ni encontrar fluidez en sus turnos de saque.
El parcial inicial se resolvió con amplitud a favor del italiano, que mantuvo un ritmo alto y una ejecución precisa en cada intercambio, sin darle margen de reacción a su rival. En el segundo set, el alemán intentó elevar su nivel, ajustó el primer servicio y buscó acortar los puntos. Sin embargo, cada avance fue neutralizado por la consistencia del de San Candido, que respondió con solidez en los momentos clave y sostuvo el control del trámite sin sobresaltos.
La diferencia en los momentos importantes volvió a ser determinante. Sinner administró la ventaja con firmeza y cerró el encuentro sin fisuras, asegurando su lugar en la definición del torneo. En la final, el italiano se medirá con el ganador del cruce entre Carlos Carlos Alcaraz y el sorprendente Valentin Vacherot, en un duelo que promete alto nivel en el cierre del certamen en el Principado.
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