Jannik Sinner derrotó a Alexander Zverev y se consagró bicampeón de Wimbledon
El número uno del mundo remontó un partidazo de casi cuatro horas para imponerse por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4 en la final disputada en el All England Club.
Jannik Sinner volvió a escribir una página dorada en el tenis mundial. El italiano derrotó al alemán Alexander Zverev por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4 en la final de Wimbledon y retuvo el título en el césped londinense tras una batalla que se extendió durante casi cuatro horas.
Con esta nueva consagración, el número uno del ranking ATP sumó el quinto Grand Slam de su carrera y se convirtió en el décimo tenista de la Era Abierta en defender con éxito el título de Wimbledon, una marca reservada para las grandes leyendas del deporte.
El encuentro comenzó con un altísimo nivel por parte de ambos finalistas. Ninguno logró romper el servicio del otro durante el primer parcial y todo se definió en un tie break cargado de tensión. Allí, Zverev mostró su mejor versión y terminó imponiéndose por 9-7 para quedarse con el set inicial y cortar una larga racha adversa ante Sinner, quien había ganado los últimos 14 sets que habían disputado entre ambos.
El cambio decisivo de Sinner para ganar en Wimbledon
Lejos de desmoronarse, Sinner reaccionó de inmediato. El segundo set mantuvo la misma paridad, con los dos jugadores muy firmes desde el saque y sin conceder oportunidades de quiebre. Sin embargo, esta vez el desempate tuvo un claro dominador: el italiano fue ampliamente superior y se lo llevó por 7-2 para igualar el marcador.
Ese envión anímico fue determinante para el desarrollo del resto del partido. En el tercer parcial, el duelo continuó siendo muy equilibrado hasta que, con el marcador 3-3, Sinner consiguió el primer quiebre de la tarde tras un punto espectacular en el que incluso sufrió un resbalón antes de quedarse con la jugada.
La situación desató la frustración de Zverev, que dejó escapar una chance importante y terminó arrojando su raqueta contra el césped. El italiano aprovechó el momento, sostuvo la ventaja y cerró el set por 6-3 para quedar a un paso del bicampeonato.
En la cuarta manga, el alemán intentó reaccionar y volvió a exigir al máximo al líder del ranking, pero Sinner volvió a responder en los momentos más importantes. Un quiebre en el séptimo game le permitió tomar la delantera por 4-3 y encaminar la definición.
Aunque Zverev luchó hasta el último punto con la potencia de su servicio, el italiano no dejó pasar la oportunidad. Con autoridad, selló el 6-4 definitivo, levantó nuevamente el trofeo en el All England Club y confirmó el gran momento que atraviesa como la máxima referencia del circuito masculino.
Pese a la derrota, Zverev completó un gran torneo y volvió a demostrar que está entre los principales protagonistas del tenis mundial, aunque esta vez no pudo evitar que Sinner volviera a hacer historia sobre el césped de Wimbledon.
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