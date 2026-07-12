Jannik Sinner derrotó a Alexander Zverev y se consagró bicampeón de Wimbledon

La situación desató la frustración de Zverev, que dejó escapar una chance importante y terminó arrojando su raqueta contra el césped. El italiano aprovechó el momento, sostuvo la ventaja y cerró el set por 6-3 para quedar a un paso del bicampeonato.

Winning here marks greatness. Defence leaves no doubt.



Jannik Sinner is the 2026 Gentlemen's Singles Champion. #Wimbledon pic.twitter.com/q6nsk2PYiK — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

En la cuarta manga, el alemán intentó reaccionar y volvió a exigir al máximo al líder del ranking, pero Sinner volvió a responder en los momentos más importantes. Un quiebre en el séptimo game le permitió tomar la delantera por 4-3 y encaminar la definición.

Aunque Zverev luchó hasta el último punto con la potencia de su servicio, el italiano no dejó pasar la oportunidad. Con autoridad, selló el 6-4 definitivo, levantó nuevamente el trofeo en el All England Club y confirmó el gran momento que atraviesa como la máxima referencia del circuito masculino.

Pese a la derrota, Zverev completó un gran torneo y volvió a demostrar que está entre los principales protagonistas del tenis mundial, aunque esta vez no pudo evitar que Sinner volviera a hacer historia sobre el césped de Wimbledon.