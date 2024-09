Jannik Sinner venció a Taylor Fritz y se consagró campeón del US Open

De esta manera, y luego de un partido que tuvo todos los condimentos necesarios de una final, Sinner conquistó su segundo título de Grand Slam luego del conseguido en el Abierto de Australia a principio de año y el sexto en la temporada (también levantó el trofeo en Rotterdam, Miami, Halle y Cincinnati).

Fritz, por su parte, no pudo cortar con la sequía de los estadounidenses en el US Open. La última vez que un local se quedó con el título en el último Grand Slam de la temporada fue en 2003, cuando lo hizo Andy Roddick.

El californiano tampoco pudo convertirse en el primer no europeo en ganar un Major, logro que todavía ostenta el argentino Juan Martín Del Potro desde el US Open 2009. Sí, la torre de Tandil es el último no europeo campeón del Gran Slam estadounidense.

Los números de Jannik Sinner en su triunfo por US Open

SinnervsFritz-M1.png

El camino de Jannick Sinner para ser campeón de US Open