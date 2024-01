La bronca de Javier Mascherano con Julián Malatini tras su baja del Preolímpico

image.png

“El reglamento es muy claro y nosotros lo conocíamos desde el primer momento, por eso habíamos hablado con los chicos que estaban en negociaciones. El caso más conocido es el de Barco. Antes de dar la lista final les comentamos esta situación, porque necesitábamos saber con anterioridad la predisposición del nuevo club de permitirnos contar con ellos. Lo de Julián (Malatini) nos sorprendió porque no sabíamos absolutamente nada”, manifestó en diálogo con DSports Radio.

Y además, agregó: "El miércoles pasado, después del amistoso contra Argentinos, me comunicó de un momento para otro que la transferencia estaba hecha y que el club no lo iba a ceder. Yo le comenté que no tenía ninguna opción de poder cambiarlo. El jueves nos vimos antes del entrenamiento y él mantuvo su postura. Dijo que era una gran oportunidad para él y que había decidido irse. Nosotros le dimos todas las posibilidades, le permitíamos que fuera hacerse la revisación a Alemania, pero nos interesaba poder contar con él. La realidad es que decidió irse y que iremos con 22. Qué va a ser“.

