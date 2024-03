Javier Mascherano, sobre la presencia de campeones del mundo en los Juegos Olímpicos: "Iremos viendo"

Además, el entrenador de 39 años hizo un balance de lo que fueron estos dos amistosos del seleccionado sub-23 que ganó el primero y perdió el segundo: "Han sido dos partidos bastante provechosos para sacar conclusiones. Fueron totalmente diferentes, el primero un poco más acorde a lo normal y el segundo en la altura se nos hizo muy difícil. Lo notamos bastante, sobre todo con muchos chicos que no están acostumbrados".

Embed "ESTÁ BUENÍSIMO QUE HAYA MUCHOS DE LOS MAYORES QUE QUIERAN VENIR". Javier Mascherano habló de la sensación que le genera que los Campeones del Mundo estén a disposición para los JJOO.



“Era mantener una base de los que fueron al Preolímpico, porque obviamente los conocemos y tenemos mayor trabajo. Otros, por suerte, estuvieron con la mayor, eso es una alegría. Y también reencontrarnos con chicos que hace tiempo que no los veíamos, como Matías Soulé, Nicolás Paz y Román Vega”, agregó el surgido en River.

También, Mascherano se refirió al objetivo de esta convocatoria y a como seguirá la preparación de cara a los Juegos Olímpicos de agosto: “Hay jugadores que no hace falta verlos. A Lucas Beltrán no lo pudimos tener porque había sido convocado para la mayor y sabíamos que Fiorentina no lo iba a dar para el Preolímpico”.

Y remarcó: "También hay otros casos. La idea es jugar otros amistosos en la fecha FIFA de junio. Veremos si podemos jugar en Argentina por la logística del viaje y para después devolver a los jugadores en tiempo y forma en el ámbito local, porque ellos también están compitiendo y no queremos ser un escollo para los clubes".

"Vamos hablando de manera particular con los chicos, cada caso es diferente. En algunas situaciones, empiezan a dar alguna respuesta. Todavía es demasiado temprano. No tenemos definido que los chicos sigan en el mismo club. Eso se hace bastante tedioso", concluyó Mascherano.