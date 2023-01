Por qué Mascherano no citó a Garnacho a la Selección Sub 20

¿Por qué Mascherano no sumó a otros futbolistas argentinos menores de 20 años que desarrollan sus carreras en Europa? Porque la FIFA no obliga a los clubes a ceder sus futbolistas a los campeonatos que no son de la categoría principal.

Alejandro Garnacho se quedará en el Manchester United, Matías Soulé hará lo propio con la Juventus, Valentín Carboni permanecerá en el Inter y su hermano Franco lo mismo con el Cagliari, y Luka Romero seguirá en la Lazio. "Es más difícil que jugadores como Garnacho y Luka Romero puedan venir porque los clubes mo tiene obligación de cederlos", comentó al respecto el propio Mascherano a DSports.