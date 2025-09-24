Video: Maravilla Martínez y un cruce inesperado con hinchas de Racing en un semáforo

El video del cruce se viralizó rápidamente en redes sociales y sumó miles de reproducciones en pocas horas, convirtiendo al goleador en tendencia no solo por su rendimiento en la cancha, sino también por su cercanía con la gente.

La escena resume el presente de un jugador que se transformó en ídolo para la hinchada y que encarna el espíritu de un Racing que sueña en grande. Con su carisma afuera y sus goles dentro de la cancha, Martínez refuerza ese vínculo inquebrantable entre equipo e hinchas, justo en el momento más decisivo de la Copa.