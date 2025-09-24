Video: Maravilla Martínez y un cruce inesperado con hinchas de Racing en un semáforo
El delantero, figura en la clasificación de la Academia a semifinales de la Copa Libertadores, sorprendió a dos fanáticos en plena calle.
La noche de Racing terminó en fiesta tras vencer 1-0 a Vélez en Avellaneda y avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Entre festejos y celebraciones, el momento más inesperado lo protagonizó Adrián “Maravilla” Martínez, quien luego del partido tuvo un encuentro singular con hinchas de la Academia mientras regresaba a su casa.
El delantero, autor de otra actuación destacada, iba en su vehículo junto a su esposa Anabella, que transmitía en vivo por redes sociales, cuando en un semáforo se topó con un auto ocupado por dos fanáticos de Racing. Apenas se reconocieron, el goleador bajó la ventanilla y lanzó una frase que desató la locura: “¡Aguante Racing, loco!”.
Los hinchas no podían creer lo que ocurría y uno de ellos le respondió entre risas y emoción: “¡No, la p... madre! Me vuelvo loco. Sos un fenómeno, la rompiste toda”. La charla se convirtió en un diálogo espontáneo, cargado de euforia y complicidad futbolera.
Lejos de mostrarse solemne, Martínez se permitió una autocrítica que sorprendió a los simpatizantes: “Ganamos de pedo, pero bueno”, comentó, en alusión a lo ajustado del marcador y al hecho de que el Fortín generó pocas ocasiones claras, aunque la figura de Tomás Marchiori fue determinante para sostener el arco en cero.
El video del cruce se viralizó rápidamente en redes sociales y sumó miles de reproducciones en pocas horas, convirtiendo al goleador en tendencia no solo por su rendimiento en la cancha, sino también por su cercanía con la gente.
La escena resume el presente de un jugador que se transformó en ídolo para la hinchada y que encarna el espíritu de un Racing que sueña en grande. Con su carisma afuera y sus goles dentro de la cancha, Martínez refuerza ese vínculo inquebrantable entre equipo e hinchas, justo en el momento más decisivo de la Copa.
