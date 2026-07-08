En junio, y después de 10 meses, la inflación en Ciudad de Buenos Aires perforó el piso del 2%

Inflación de abril: hoy el INDEC revela el dato que bajará pero sigue alto

En cuanto a otras divisiones, "Transporte" subió 2,1% y "Equipamiento y mantenimiento del hogar" 4,1%, en este último caso por el aumento de salarios en el personal de servicio doméstico y de productos de limpieza. "Prendas de vestir y calzado" mostró una baja de 0,7%.

La agrupación de precios regulados aumentó 2%, mientras que los bienes y servicios estacionales promediaron una suba de 0,1%. El núcleo inflacionario, representado por la categoría “resto IPCBA”, registró un incremento de 1,9% en junio.

El análisis del IPCBA distingue tres agrupaciones de precios: regulados, estacionales y el denominado “resto IPCBA”. En junio, los precios regulados aumentaron 2%, debido a los ajustes en medicina prepaga, servicios públicos y transporte, mientras los estacionales promediaron una suba de solo 0,1%, con caídas en prendas de vestir y paquetes turísticos que compensaron los incrementos de verduras. El segmento “resto IPCBA”, que funciona como un indicador de la inflación núcleo, registró un alza de 1,9% mensual y 31,8% interanual.

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