En junio, y después de 10 meses, la inflación en Ciudad de Buenos Aires perforó el piso del 2%
PDe esta manera la inflación en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 12 meses llegó al 32,6%. Fuerte desaceleración en alimentos.
El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba) informó este miércoles que la inflación porteña en junio fue del 1,8% y acumuló de esta manera una suba del 16% en los primeros 6 meses del año. En el acumulado de los últimos 12 meses, los precios registraron un avance del 32,6%. De esta manera, y por primera vez después de 10 meses, la inflación en la Ciudad perforó el piso del 2%.
Alimentos marcó una fuerte desaceleración que se vio reflejado en el índice pero, pese a esto, los gastos de vivienda, tarifas del transporte público, y el costo de las cuotas de medicina paga, se ubicaron por encima de la medición general, según informó Idecba.
La evolución de los precios mostró diferencias entre los principales componentes del indicador. Los bienes aumentaron 1,5% en el mes, mientras los servicios subieron 2%. Entre los bienes, los mayores aumentos se observaron en alimentos, en particular verduras, panificados y lácteos. También subieron los valores de medicamentos, automóviles, combustibles y productos de limpieza.
En los servicios, el principal impulso provino de subas en alquileres, remuneraciones del servicio doméstico y precios en restaurantes, bares y casas de comida. Otros incrementos destacados incluyeron cuotas de medicina prepaga, boleto de colectivo urbano y gastos comunes de vivienda.
La división "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" registró un alza de 2,2% y contribuyó con 0,44 puntos porcentuales al resultado mensual, en parte por los aumentos en alquileres y tarifas de agua. "Alimentos y bebidas no alcohólicas" subieron 1,6%, impulsados por el encarecimiento de verduras (5,9%), pan y cereales (2%) y lácteos (1,7%). El rubro "Salud" anotó una variación de 2,9%, principalmente por el ajuste en medicina prepaga.
En cuanto a otras divisiones, "Transporte" subió 2,1% y "Equipamiento y mantenimiento del hogar" 4,1%, en este último caso por el aumento de salarios en el personal de servicio doméstico y de productos de limpieza. "Prendas de vestir y calzado" mostró una baja de 0,7%.
La agrupación de precios regulados aumentó 2%, mientras que los bienes y servicios estacionales promediaron una suba de 0,1%. El núcleo inflacionario, representado por la categoría “resto IPCBA”, registró un incremento de 1,9% en junio.
El análisis del IPCBA distingue tres agrupaciones de precios: regulados, estacionales y el denominado “resto IPCBA”. En junio, los precios regulados aumentaron 2%, debido a los ajustes en medicina prepaga, servicios públicos y transporte, mientras los estacionales promediaron una suba de solo 0,1%, con caídas en prendas de vestir y paquetes turísticos que compensaron los incrementos de verduras. El segmento “resto IPCBA”, que funciona como un indicador de la inflación núcleo, registró un alza de 1,9% mensual y 31,8% interanual.
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