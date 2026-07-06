La Municipalidad de la Capital se suma a Provincia y hay feriado corto por partido de la Selección Argentina

Los servicios esenciales en San Miguel de Tucumán durante el Mundial 2026

Como consecuencia directa de esta resolución, la Municipalidad aclaró que no habrá atención al público en ninguna de las oficinas administrativas de la comuna desde las 12 horas. Del mismo modo, las autoridades informaron que no se dictarán clases en las escuelas y jardines de infantes que dependen directamente de la gestión de la capital.