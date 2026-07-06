La Municipalidad de la Capital se suma a Provincia y hay feriado corto por partido de la Selección Argentina
La intendenta de San Miguel de Tucumán adhirió al asueto provincial. Habrá cese de actividades desde el mediodía para ver a la Selección Argentina.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán anunció su adhesión al asueto administrativo y escolar del Ejecutivo provincial. A través de esta medida, los ciudadanos dquedarán liberados de sus responsabilidades a partir del mediodía para poder disfrutar de la Selección Argentina contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.
La intendente Rossana Chahla dispuso esta interrupción de actividades que regirá exclusivamente para este martes 7 de julio, con motivo del trascendental partido de fútbol correspondiente a los octavos de final del evento internacional.
Los servicios esenciales en San Miguel de Tucumán durante el Mundial 2026
Como consecuencia directa de esta resolución, la Municipalidad aclaró que no habrá atención al público en ninguna de las oficinas administrativas de la comuna desde las 12 horas. Del mismo modo, las autoridades informaron que no se dictarán clases en las escuelas y jardines de infantes que dependen directamente de la gestión de la capital.
No obstante, para llevar tranquilidad a todos los vecinos, la administración local aseguró que las distintas áreas operativas dispondrán de guardias especiales. Este esquema de contingencia tiene como objetivo primordial garantizar la prestación de los servicios esenciales en toda la ciudad durante la esperada jornada deportiva.
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