Daniel Sabsay criticó el aumento de penas previsto en la reforma del Código Penal: "Salvajismo"

El doctor Sabsay insistió en que "es excesivo que delitos que no sean defraudación al Estado no prescriban", a pesar de la importancia de que se toque el tema porque es "uno de los temas que realmente le preocupa a la gente, tiene que ver con la seguridad de todos, seguridad de la comunidad". El constitucionalista se manifestó a favor de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción contra la administración pública, alineándose con el espíritu del artículo 36 de la Constitución Nacional, conocido como cláusula de defensa de la democracia. No obstante, advirtió sobre la intención de extender esta medida a un amplio rango de otras ofensas.

El abogado constitucionalista calificó como excesivo que otro tipo de delitos tampoco prescriban, a pesar de que el gobierno esté planteando un endurecimiento del código penal. Si bien consideró que se podría analizar la imprescriptibilidad para "los delitos contra integridad sexual en particular de menores", insistió en que "una excepción mayor no creo que esto sea conveniente".

Reforma penal que impulsa el Gobierno

Entre otras propuestas, la iniciativa de reforma penal implica el endurecimiento de las penas en un amplio abanico de delitos, elimina la prescripción en casos considerados especialmente graves y restringe los beneficios que actualmente habilitan reducciones o morigeraciones de condenas.