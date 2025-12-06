Daniel Sabsay criticó el aumento de penas previsto en la reforma del Código Penal: "Salvajismo"
El abogado apoya la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción contra la administración pública, conforme a la Constitución Nacional, pero calificó como excesivo extender esta medida a un amplio rango de otras faltas.
El constitucionalista Daniel Sabsay consideró "excesivo" extender la imprescriptibilidad penal a un amplio rango de ofensas que no constituyan defraudación al Estado, durante su análisis de las reformas propuestas al Código Penal por el Ejecutivo Nacional.
Sabsay advirtió que el mero aumento de penas no garantiza la disminución del delito, y en cambio priorizó la aplicación de buenas políticas de prevención y educación. Si bien el abogado apoya la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción contra la administración pública, conforme a la Constitución Nacional, calificó como excesivo extender esta medida a un amplio rango de otras ofensas.
En una entrevista por radial, Sabsay enfatizó que el cumplimiento efectivo de las sentencias debe ir acompañado de la construcción de nuevas cárceles para evitar el hacinamiento y asegurar la clasificación de reclusos, respetando siempre el debido proceso. Finalmente, el letrado condenó enérgicamente modelos como el de El Salvador, insistiendo en que las políticas penales no deben caer en el "salvajismo" sino en la rehabilitación social.
El doctor Sabsay insistió en que "es excesivo que delitos que no sean defraudación al Estado no prescriban", a pesar de la importancia de que se toque el tema porque es "uno de los temas que realmente le preocupa a la gente, tiene que ver con la seguridad de todos, seguridad de la comunidad". El constitucionalista se manifestó a favor de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción contra la administración pública, alineándose con el espíritu del artículo 36 de la Constitución Nacional, conocido como cláusula de defensa de la democracia. No obstante, advirtió sobre la intención de extender esta medida a un amplio rango de otras ofensas.
El abogado constitucionalista calificó como excesivo que otro tipo de delitos tampoco prescriban, a pesar de que el gobierno esté planteando un endurecimiento del código penal. Si bien consideró que se podría analizar la imprescriptibilidad para "los delitos contra integridad sexual en particular de menores", insistió en que "una excepción mayor no creo que esto sea conveniente".
Reforma penal que impulsa el Gobierno
Entre otras propuestas, la iniciativa de reforma penal implica el endurecimiento de las penas en un amplio abanico de delitos, elimina la prescripción en casos considerados especialmente graves y restringe los beneficios que actualmente habilitan reducciones o morigeraciones de condenas.
