Victoria Villarruel reclamó en Madrid por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas

Dijo que “los desafíos globales tensan las cadenas de abastecimiento” y postuló que en la región “debemos liderar las cadenas de valor con tecnología, empleo de calidad, igualdad de oportunidades y desarrollo local”.

“Propongo impulsar legislaciones que fomenten la agroindustria, mejoren la relación insumos-producto final y reduzcan el desperdicio de alimentos”, señaló, promoviendo la bioeconomía “como modelo de desarrollo sostenible”.

La soberanía de Malvinas según Victoria Villarruel

Victoria Villarruel dedicó un párrafo aparte al Atlántico Sur, donde “la explotación responsable y razonable de los recursos muchas veces se ve comprometida por conflictos traídos por potencias extracontinentales”.

Sobre la presencia militar inglesa en las Malvinas, fue explícita: “En el Mar Argentino se vulnera nuestra soberanía debido a la ocupación ilegítima del Reino Unido”, aseveró, agradeciendo al mismo tiempo el “apoyo histórico” de las naciones iberoamericanas al reclamo argentino sobre las islas, incluyendo las Georgias y Sándwich del Sur.