Inflación de junio: cuáles fueron los rubros que más aumentaron el pasado mes
Tras conocerse la inflación del pasado mes, el INDEC reveló también qué áreas de la economía fueron más golpeadas por los incrementos.
A las 16 de este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indicó que la inflación de junio fue del 1,9%, lo que significa, sin duda, una victoria para el gobierno de Javier Milei. De esta manera, el IPC interanual se ubicó en 33,5%, mientras que el alza en los primeros seis meses del año fue de 16,8%.
En este sentido, el organismo informó también cuáles fueron los incrementos que sufrió cada área de la economía.
Inflación de junio: cuáles fueron los rubros que más aumentaron
Llamativamente, el pasado mes el rubro más golpeado fue Recreación y cultura, que sufrió un incremento de 4,2%. En tanto, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles sufrió una suba de 3,3%, mientras que Salud subió un 2,9%.
Por su parte, Bebidas alcohólicas y tabaco ascendió un 2,1%, por encima del dato de inflación general, que fue de 1,9%.
Otros rubros y sus aumentos:
- Bienes y servicios varios: 1,8%
- Educación: 1,7%
- Transporte: 1,6%
- Restaurantes y hoteles: 1,6%
- Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,5%
- Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,3%
- Comunicación: 0,9%
- Prendas de vestir y calzado: 0,4%
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