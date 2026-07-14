Inflación de junio: cuáles fueron los rubros que más aumentaron el pasado mes

A las 16 de este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indicó que la inflación de junio fue del 1,9%, lo que significa, sin duda, una victoria para el gobierno de Javier Milei. De esta manera, el IPC interanual se ubicó en 33,5%, mientras que el alza en los primeros seis meses del año fue de 16,8%.