Joan Laporta anunció la construcción de una estatua de Lionel Messi en el Camp Nou
El presidente confirma este primer homenaje al argentino después de lo sucedido en los últimos días, con la aparición del exfutbolista del Barça en el Camp Nou por sorpresa.
A tan solo unas horas de que se reveló la inesperada y sorpresiva presencia de Lionel Messi en el Camp Nou durante la noche, desde España anunciaron un acto de reconocimiento al rosarino.
Joan Laporta, presidente de Barcelona, aseguró que Leo Messi "debería tener una estatua" en el nuevo Spotify Camp Nou y señaló que la junta directiva está "trabajando en ello".
El mandamás culé se refirió a la posibilidad de que el astro argentino regrese a Barcelona, ya no como jugador sino post-retiro: "Estoy seguro de que Messi volverá a estar atado al Barça cuando acabe su carrera profesional en el Inter Miami. No sé qué hará, pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas. Messi merece el homenaje más bonito del mundo. Debería tener una estatua en el Camp Nou, es de justicia".
"Así como la tienen Cruyff y Kubala. Es uno de esos jugadores de referencia que nos han marcado. Lo hemos comentado en junta y estamos trabajando en ello. Vamos a hacer un diseño, hablar con la familia, y si acceden podemos proceder con ello" agregó.
El dirigente catalán dio estas declaraciones en la presentación del libro "Yo viví en La Masia", a lo que agregó: "La Masia no tiene precio. No tenemos La Masia para sacar un rendimiento económico. Formamos personas y deportistas que queremos que lleguen al primer equipo, y si no llegan, que sean personas que se puedan defender en la vida y en el mundo del fútbol".
Laporta afirmó que la residencia del club "no es una fábrica, es una casa donde vive un grupo de personas que compone una familia" y opinó que esta institución ha sobrevivido con el paso de los años "por el sueño de todos los residentes de jugar en el Barça".
El presidente, destacó el papel de la residencia como "escuela de valores" y comentó que "ojalá se pueda dar en el futuro una imagen como la de la gala del Balón de Oro de 2010, cuando Leo Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández integraron el podio".
"De los diez jugadores con más partidos en la historia del Barça, nueve son de la cantera. Es algo único", destacó el autor del libro, Sergio Torres.
