Joan Laporta anunció la construcción de una estatua de Lionel Messi en el Camp Nou

Laporta afirmó que la residencia del club "no es una fábrica, es una casa donde vive un grupo de personas que compone una familia" y opinó que esta institución ha sobrevivido con el paso de los años "por el sueño de todos los residentes de jugar en el Barça".

El presidente, destacó el papel de la residencia como "escuela de valores" y comentó que "ojalá se pueda dar en el futuro una imagen como la de la gala del Balón de Oro de 2010, cuando Leo Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández integraron el podio".

"De los diez jugadores con más partidos en la historia del Barça, nueve son de la cantera. Es algo único", destacó el autor del libro, Sergio Torres.