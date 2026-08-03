Tensión en el Turismo Carretera: un auto se incendió durante una parada en boxes

Momento de terror en el Turismo Carretera: el auto de Mauricio Lambiris se prendió fuego

La respuesta de los auxiliares fue inmediata. Uno de ellos tomó un matafuegos y comenzó a atacar el foco de incendio hasta conseguir controlar las llamas en pocos segundos. La rápida intervención permitió evitar que el fuego alcanzara otras estructuras ubicadas en la zona de boxes. Uno de los principales riesgos era que las llamas se propagaran hacia la carpa utilizada durante la parada o incluso hacia el habitáculo del Ford Mustang.

Sin embargo, el operativo permitió controlar la situación antes de que el incendio adquiriera mayores dimensiones. Aunque el fuego fue sofocado rápidamente, las consecuencias deportivas fueron inevitables. Lambiris quedó fuera de competencia y tuvo que abandonar la prueba después de haber sufrido el incidente durante su detención.

El piloto uruguayo logró descender del automóvil por sus propios medios. Una vez fuera de la unidad, mostró toda su frustración por lo ocurrido y reaccionó con una patada contra el vehículo. La escena reflejó la bronca del corredor por quedar eliminado de una carrera en la que todavía tenía varios giros por delante.

El episodio también tuvo consecuencias en el desarrollo general de la competencia. Ante la necesidad de controlar la zona afectada, la dirección de carrera decidió neutralizar la prueba mediante la salida del auto de seguridad. Además, la calle de boxes fue cerrada temporalmente para permitir las tareas de limpieza y garantizar que no quedaran restos de combustible ni otros elementos que pudieran representar un peligro para los equipos que continuaban participando.

Las paradas en boxes constituyen una de las instancias de mayor precisión y riesgo dentro de una competencia de automovilismo. En cuestión de segundos, los mecánicos deben completar tareas fundamentales mientras el vehículo permanece detenido. Una falla durante el procedimiento puede provocar consecuencias importantes, especialmente cuando interviene combustible.

En el caso de Lambiris, el problema se originó durante el sistema de carga y rápidamente derivó en un incendio. La presencia de los elementos de seguridad y la reacción inmediata de los auxiliares fueron determinantes para controlar la emergencia. Además de la frustración por abandonar, el corredor debió observar cómo su equipo perdía la posibilidad de continuar en una carrera que todavía tenía un largo recorrido por delante.