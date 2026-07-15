Joe Cole volvió a picantear la previa de Inglaterra-Argentina: "La FIFA quiere que Messi llegue a la final"
El exfutbolista inglés aseguró que Inglaterra debe asumir que la mayoría quiere una final con Lionel Messi y advirtió sobre el juego de la Selección argentina.
En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, Joe Cole dejó una polémica reflexión sobre Lionel Messi y el favoritismo del público mundial. El exjugador inglés sostuvo que su selección deberá afrontar la presión de enfrentar a un equipo que, según su visión, cuenta con el deseo general de llegar a la final.
Durante una entrevista, el exjugador sostuvo que la FIFA y gran parte del mundo del fútbol desean que Lionel Messi dispute una nueva final mundialista y consideró que Inglaterra debe utilizar esa situación como una motivación extra.
"La FIFA quiere que Messi llegue a la final. Yo creo que Inglaterra tiene que usar eso: 'Escuchen, todo el mundo quiere que Lionel Messi gane esto'. Es lo que yo haría para armar esa mentalidad de 'nosotros contra el mundo'", afirmó. Sin embargo, aclaró que no considera que exista una conspiración organizada por el ente rector del fútbol mundial: "No estoy diciendo que haya algo armado por parte de la FIFA. La vibra del mundo es que quieren que Argentina gane porque quieren que Messi llegue ahí", explicó.
Joe Cole también hizo referencia al estilo de juego de la Selección Argentina y recordó el antecedente del Mundial de Francia 1998 entre Inglaterra y Argentina, cuando David Beckham fue expulsado tras un cruce con Diego Simeone.
"Ya lo sabemos, como en el 98' con Simeone cuando Beckham le tocó la pantorrilla. Se supone que el tipo es un duro de verdad, pero se tiró a rodar por el piso y lo hizo echar", señaló. Además, sostuvo que Inglaterra deberá estar preparada para afrontar la intensidad del partido antes de pensar en lo futbolístico: "Tenés que lidiar con toda esa mierda y recién ahí ponerte a jugar. Así que tienen que lidiar con las mañas", manifestó.
Por último, el exmediocampista inglés anticipó un duelo particular entre algunos protagonistas del encuentro y aseguró: "Creo que van a ir a buscar a Jude Bellingham. Creo que lo vas a ver a Rodrigo De Paul pinchándolo todo el tiempo. Juega al límite". Las declaraciones de Joe Cole se suman a la extensa lista de voces que comenzaron a palpitar uno de los partidos más esperados del Mundial 2026.
John Obi Mikel defendió a Messi y rechazó las acusaciones de favoritismo
Las declaraciones de Joe Cole no tardaron en generar una fuerte respuesta en vivo por parte de su excompañero John Obi Mikel, quien rechazó de plano cualquier insinuación sobre un supuesto favoritismo hacia la Selección argentina o Lionel Messi: "Joe, por favor. Eso es básicamente lo que estás diciendo, que está arreglado para Argentina", le respondió el exmediocampista nigeriano durante el programa.
Obi Mikel fue todavía más contundente al referirse a las teorías que circulan alrededor del camino de la Albiceleste en el Mundial 2026. "No, yo no me como esa mierd*. Son todos los fanáticos de Ronaldo inventando toda esta pavada. Si los otros hubieran ganado sus partidos, que es lo que deberían haber hecho, Argentina habría jugado contra equipos más difíciles", afirmó.
Además, destacó el rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni y el aporte de Lionel Messi en el torneo. "Argentina hizo su trabajo, ganó sus partidos y jugó. Así que esto es todo de los fans de Ronaldo. No me gusta eso. La FIFA no está favoreciendo a Messi. Messi está haciendo su trabajo: juega, mete goles y rompe récords", sostuvo.
Por último, el exfutbolista elogió las posibilidades de la Selección argentina de cara a la recta final de la Copa del Mundo: "Si juegan bien mañana y le ganan a Inglaterra, creo que tienen la chance de ser bicampeones".
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