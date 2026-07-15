Joe Cole volvió a picantear la previa de Inglaterra-Argentina: "La FIFA quiere que Messi llegue a la final"

Por último, el exmediocampista inglés anticipó un duelo particular entre algunos protagonistas del encuentro y aseguró: "Creo que van a ir a buscar a Jude Bellingham. Creo que lo vas a ver a Rodrigo De Paul pinchándolo todo el tiempo. Juega al límite". Las declaraciones de Joe Cole se suman a la extensa lista de voces que comenzaron a palpitar uno de los partidos más esperados del Mundial 2026.

John Obi Mikel defendió a Messi y rechazó las acusaciones de favoritismo

Las declaraciones de Joe Cole no tardaron en generar una fuerte respuesta en vivo por parte de su excompañero John Obi Mikel, quien rechazó de plano cualquier insinuación sobre un supuesto favoritismo hacia la Selección argentina o Lionel Messi: "Joe, por favor. Eso es básicamente lo que estás diciendo, que está arreglado para Argentina", le respondió el exmediocampista nigeriano durante el programa.

Obi Mikel fue todavía más contundente al referirse a las teorías que circulan alrededor del camino de la Albiceleste en el Mundial 2026. "No, yo no me como esa mierd*. Son todos los fanáticos de Ronaldo inventando toda esta pavada. Si los otros hubieran ganado sus partidos, que es lo que deberían haber hecho, Argentina habría jugado contra equipos más difíciles", afirmó.

John Obi Mikel SALIÓ A CRUZARLO EN VIVO y le dijo estas palabras a su ex compañero:



“Joe, por favor. Eso es básicamente lo que estás diciendo, que está arreglado para Argentina.



No, yo no me como esa mierd*. SON TODOS LOS FANÁTICOS DE RONALDO INVENTANDO TODA ESTA PAVADA.… https://t.co/hG3iwtlj0i — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 15, 2026

Además, destacó el rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni y el aporte de Lionel Messi en el torneo. "Argentina hizo su trabajo, ganó sus partidos y jugó. Así que esto es todo de los fans de Ronaldo. No me gusta eso. La FIFA no está favoreciendo a Messi. Messi está haciendo su trabajo: juega, mete goles y rompe récords", sostuvo.

Por último, el exfutbolista elogió las posibilidades de la Selección argentina de cara a la recta final de la Copa del Mundo: "Si juegan bien mañana y le ganan a Inglaterra, creo que tienen la chance de ser bicampeones".