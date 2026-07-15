La cábala de Paredes y De Paul: el ritual de los caramelos antes de Argentina-Inglaterra

Según explicó, cuando Rodrigo era chico y asistía a los entrenamientos acompañado por su abuelo Osvaldo, él siempre le entregaba unas monedas para que pudiera comprarse caramelos en el buffet del club. Durante mucho tiempo, el actual mediocampista de la Selección creyó que se trataba simplemente de un pequeño regalo.

Recién años después descubrió que esas monedas tenían un valor mucho más importante, ya que correspondían al dinero que su abuelo necesitaba para regresar a su casa en colectivo. "Durante muchos años, Rodrigo nunca supo que esas monedas que le daba a él eran las monedas del viaje. Mi papá se volvía a la casa caminando y le daba esas monedas para que él se compre los caramelos cuando iba a entrenar", recordó Mónica.

La historia adquiere todavía más valor al conocer que Osvaldo falleció en 2009, antes de poder ver a su nieto debutar como profesional o vestir la camiseta de la Selección Argentina. "Desde donde esté, lo ve", expresó su madre al recordar la figura de quien fue determinante en la formación del futbolista. Como homenaje permanente, De Paul lleva tatuada en su brazo izquierdo la frase "para siempre en mi corazón", motivo por el cual suele besar su muñeca cada vez que ingresa a la cancha o convierte un gol.