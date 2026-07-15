La cábala de Paredes y De Paul: el ritual de los caramelos antes de Argentina-Inglaterra
Los mediocampistas de la Selección argentina fueron captados comiendo caramelos en la previa de la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra.
Leandro Paredes y Rodrigo De Paul repitieron su clásico ritual antes del duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Los mediocampistas fueron enfocados en el campo de juego del Mercedes-Benz Stadium mientras compartían caramelos, una cábala que mantienen desde hace varios partidos.
La cábala de Paredes y De Paul: el ritual de los caramelos antes de Argentina-Inglaterra
En la previa del encuentro ante Inglaterra, ambos futbolistas fueron captados en el círculo central del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta masticando caramelos mientras observaban cómo las tribunas comenzaban a teñirse de celeste y blanco. El ritual ya es una imagen habitual en las presentaciones de la Albiceleste y se convirtió en una de las costumbres más reconocidas del grupo campeón del mundo.
En lo futbolístico, Lionel Scaloni apostó por Leandro Paredes como titular para la semifinal del Mundial 2026, mientras que Rodrigo De Paul comenzará el partido entre los suplentes. Más allá de la decisión táctica del entrenador, ambos mantuvieron intacta su rutina previa al partido, demostrando que las cábalas siguen siendo una parte importante de la preparación de la Selección argentina en los grandes escenarios.
La conmovedora historia detrás de la cábala de los caramelos de De Paul y Paredes
Cada vez que la Selección Argentina sale al campo de juego, esta imagen suele repetirse en la previa de los partidos: Rodrigo De Paul y Leandro Paredes aparecen caminando juntos mientras comen caramelos masticables. Con el paso de los años, ese hábito fue asociado por muchos hinchas a una simple cábala, especialmente después de la seguidilla de títulos obtenidos por el equipo de Lionel Scaloni.
Sin embargo, detrás de esa escena existe una historia mucho más profunda, ligada a la infancia del volante y al enorme sacrificio que hizo su abuelo para acompañarlo en sus primeros pasos dentro del fútbol. Fue Mónica, la madre del futbolista, quien reveló el verdadero origen de esa costumbre.
Según explicó, cuando Rodrigo era chico y asistía a los entrenamientos acompañado por su abuelo Osvaldo, él siempre le entregaba unas monedas para que pudiera comprarse caramelos en el buffet del club. Durante mucho tiempo, el actual mediocampista de la Selección creyó que se trataba simplemente de un pequeño regalo.
Recién años después descubrió que esas monedas tenían un valor mucho más importante, ya que correspondían al dinero que su abuelo necesitaba para regresar a su casa en colectivo. "Durante muchos años, Rodrigo nunca supo que esas monedas que le daba a él eran las monedas del viaje. Mi papá se volvía a la casa caminando y le daba esas monedas para que él se compre los caramelos cuando iba a entrenar", recordó Mónica.
La historia adquiere todavía más valor al conocer que Osvaldo falleció en 2009, antes de poder ver a su nieto debutar como profesional o vestir la camiseta de la Selección Argentina. "Desde donde esté, lo ve", expresó su madre al recordar la figura de quien fue determinante en la formación del futbolista. Como homenaje permanente, De Paul lleva tatuada en su brazo izquierdo la frase "para siempre en mi corazón", motivo por el cual suele besar su muñeca cada vez que ingresa a la cancha o convierte un gol.
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