John Terry también calentó la previa de la semifinal del Mundial 2026: "Argentina no me preocupa"

A pesar de su optimismo, Terry también reconoció el valor de varias figuras argentinas y, especialmente, la influencia que continúa teniendo Lionel Messi en la Selección. El exdefensor consideró que la presencia del capitán argentino y la experiencia del plantel campeón del mundo convierten al conjunto albiceleste en un rival de máxima exigencia, aunque insistió en que Inglaterra atraviesa un momento ideal para intentar conquistar un título que se le niega desde 1966.

Los elogios de John Terry a Bellingham tras la clasificación de Inglaterra a semifinales

Durante la charla también dedicó un extenso elogio a Jude Bellingham, una de las grandes figuras del certamen y principal referente futbolístico del seleccionado inglés en esta Copa del Mundo. Para Terry, el mediocampista del Real Madrid es el futbolista que marca la diferencia dentro del equipo y el principal responsable del crecimiento mostrado por Inglaterra a lo largo del torneo.

"Desde el inicio del torneo dije que Bellingham me recuerda a Zidane. Está impulsando a todo el equipo. En mi opinión, es un jugador de clase mundial", aseguró.

Bellingham celebra la victoria de Inglaterra.

El exzaguero no solo destacó las condiciones futbolísticas del volante, sino también su personalidad fuera del campo de juego. "No solo en el campo, sino que la forma en que Bellingham habla con los medios también demuestra una increíble serenidad y carácter", agregó.

Incluso llevó la comparación un paso más allá al señalar que la influencia del joven inglés sobre el funcionamiento colectivo le recuerda al papel que desempeñó Zinedine Zidane con la selección de Francia durante sus mejores años. Según Terry, el liderazgo y el impacto de Bellingham evocan la importancia que tuvo el exmediocampista francés en la conquista del Mundial de 1998 y en el camino que llevó a Les Bleus hasta la final de Alemania 2006.