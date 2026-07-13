John Terry también calentó la previa de la semifinal del Mundial 2026: "Argentina no me preocupa"
El histórico exdefensor inglés analizó el duelo que definirá a uno de los finalistas y se mostró confiado en las posibilidades de su selección ante la Albiceleste.
La cuenta regresiva para la semifinal entre Argentina e Inglaterra continúa sumando declaraciones de protagonistas históricos de ambos países. En esta oportunidad fue John Terry quien se metió en la previa del esperado cruce del Mundial 2026 y dejó en claro su confianza en el seleccionado dirigido por Thomas Tuchel, al asegurar que considera superior al plantel inglés si se analiza futbolista por futbolista.
El excapitán del Chelsea y de la selección inglesa participó del podcast oficial de la FIFA, donde fue consultado por el enfrentamiento que definirá uno de los lugares en la final de la Copa del Mundo. Lejos de mostrarse preocupado por el vigente campeón mundial, Terry aseguró que Inglaterra llega con argumentos suficientes para avanzar de ronda.
"Si soy sincero, Argentina no me preocupa. No miro a Argentina y pienso que sea mejor que nosotros. Creo que, jugador por jugador, somos mejores que Argentina", afirmó el exdefensor. Sin embargo, también reconoció que la experiencia acumulada por el equipo de Lionel Scaloni en este tipo de instancias representa un aspecto que Los Tres Leones deberán tener muy en cuenta. "La experiencia que tienen en estas instancias decisivas de las competiciones puede jugar muy a su favor", señaló.
Más adelante profundizó su análisis y volvió a insistir en que, desde su punto de vista, la calidad individual favorece al conjunto británico, aunque evitó minimizar el potencial de la Albiceleste. "No creo que Argentina sea más fuerte que Inglaterra. Si analizamos cada posición, creo que Inglaterra tiene una plantilla ligeramente superior", sostuvo.
Además, destacó uno de los aspectos que más valora del equipo dirigido por Thomas Tuchel durante el recorrido en el Mundial. "Lo que más me gusta del equipo ahora mismo es que siempre saben cómo superar los momentos difíciles. Tenemos un muy buen equipo y siento que todo está a favor de Inglaterra. Quizás este sea nuestro momento", expresó.
A pesar de su optimismo, Terry también reconoció el valor de varias figuras argentinas y, especialmente, la influencia que continúa teniendo Lionel Messi en la Selección. El exdefensor consideró que la presencia del capitán argentino y la experiencia del plantel campeón del mundo convierten al conjunto albiceleste en un rival de máxima exigencia, aunque insistió en que Inglaterra atraviesa un momento ideal para intentar conquistar un título que se le niega desde 1966.
Los elogios de John Terry a Bellingham tras la clasificación de Inglaterra a semifinales
Durante la charla también dedicó un extenso elogio a Jude Bellingham, una de las grandes figuras del certamen y principal referente futbolístico del seleccionado inglés en esta Copa del Mundo. Para Terry, el mediocampista del Real Madrid es el futbolista que marca la diferencia dentro del equipo y el principal responsable del crecimiento mostrado por Inglaterra a lo largo del torneo.
"Desde el inicio del torneo dije que Bellingham me recuerda a Zidane. Está impulsando a todo el equipo. En mi opinión, es un jugador de clase mundial", aseguró.
El exzaguero no solo destacó las condiciones futbolísticas del volante, sino también su personalidad fuera del campo de juego. "No solo en el campo, sino que la forma en que Bellingham habla con los medios también demuestra una increíble serenidad y carácter", agregó.
Incluso llevó la comparación un paso más allá al señalar que la influencia del joven inglés sobre el funcionamiento colectivo le recuerda al papel que desempeñó Zinedine Zidane con la selección de Francia durante sus mejores años. Según Terry, el liderazgo y el impacto de Bellingham evocan la importancia que tuvo el exmediocampista francés en la conquista del Mundial de 1998 y en el camino que llevó a Les Bleus hasta la final de Alemania 2006.
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