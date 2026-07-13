Murió el árbitro Rob Dieperink: había sido desafectado del Mundial 2026

De hecho, apenas dos días antes de su muerte había dirigido un encuentro amistoso entre Go Ahead Eagles y Apollon FC de Chipre, mientras se preparaba para regresar a la máxima categoría de Países Bajos en el inicio de la nueva temporada.

El caso de abuso sexual que fue archivado por el que fue desafectado del Mundial 2026

La noticia llega apenas semanas después de uno de los momentos más difíciles de la carrera del árbitro. Dieperink había sido designado inicialmente por la FIFA para integrar la nómina oficial de jueces del Mundial 2026, pero terminó siendo apartado antes del inicio del torneo tras una denuncia presentada en el Reino Unido.

El episodio se produjo en abril, cuando el neerlandés fue detenido en Londres luego de ser acusado de haber realizado presuntos tocamientos no consentidos e intentar llevar a un adolescente a la habitación de un hotel en la previa de un encuentro entre Crystal Palace y Fiorentina por la Conference League.

La investigación avanzó durante los días posteriores con la intervención de Scotland Yard. Tras revisar grabaciones de cámaras de seguridad y analizar distintos dispositivos electrónicos, las autoridades británicas concluyeron que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación.

Como consecuencia de esa evaluación, la causa fue archivada sin que se formularan cargos contra el árbitro ni se dispusieran nuevas medidas judiciales. Pese a la decisión de la Justicia británica, la FIFA resolvió mantener la exclusión de Dieperink de la Copa del Mundo. En aquel momento, el organismo rector del fútbol mundial confirmó públicamente la decisión mediante un breve comunicado en el que informó que el árbitro había sido retirado de la lista oficial de designaciones para el certamen.

El propio Dieperink también se había referido públicamente al episodio. En declaraciones concedidas al diario neerlandés De Telegraaf, sostuvo que siempre colaboró con las autoridades y defendió su inocencia. "Me entristece mucho haber sido acusado injustamente. Cooperé plenamente con la investigación policial y fui completamente transparente con la FIFA, la UEFA y la KNVB", afirmó.

El árbitro también reconoció el fuerte golpe profesional que significó perder la posibilidad de dirigir en el torneo más importante del fútbol internacional. "Naturalmente estoy decepcionado por eso", expresó al referirse a la decisión de la FIFA de dejarlo fuera del Mundial.