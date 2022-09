Así son los días de Jonathan Fabbro en la cárcel

La madre del ex futbolista detalló que en prisión Fabbro "hizo de nuevo la primaria y está haciendo la secundaria" y se refirió al cariño y respeto que le tienen el resto de los internos: "Todo el mundo que lo ve no entiende que hace ahí. No tiene problemas con nadie".

"Hay días que sale a jugar a la pelota. También hace deporte y va al gimnasio. Está entero. No le vas a ver ninguna arruga y siempre dándonos fuerzas. Con sus sobrinos hace videollamadas", concluyó sin antes brindar un panorama del estado mental del exvolante: "Él está super entero, nos da fuerzas a nosotros y confía que alguien va a ver la verdad. De su hermano no opina. Nunca va a hablar mal de nadie. Tampoco de la menor no opina. Esos son temas que no tocamos".