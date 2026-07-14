El mozo que conmovió a todos con su emoción por la Selección Argentina: "Es algo especial para mí"
Un video de su reacción durante el partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 se volvió viral en redes sociales y conmovió a todos.
Un mozo de una reconocida pizzería del barrio porteño de Chacarita se convirtió en el protagonista de uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026. Un video suyo, que lo muestra visiblemente emocionado mientras atendía mesas durante el partido de la Selección argentina, se volvió viral en las redes sociales y despertó miles de mensajes de apoyo.
La escena tuvo lugar durante partido entre Argentina y Suiza, cuando el equipo liderado por Lionel Messi ganó por 3 a 1 en un agónico tiempo extra y consiguió así el pase a las semifinales. Desde entonces, el mozo, que todavía no pudo ver el video completo, no deja de recibir saludos y mensajes de personas que se sintieron identificadas con su pasión por el fútbol.
"A mí me emociona mucho ver el fútbol y a Argentina más. El Mundial es algo especial para mí. Yo amo el fútbol y le pongo mucha energía. Termino el partido y no soy el mismo", relató Cristian Amarilla, un mozo de 48 años con más de dos décadas de trabajo, durante una entrevista en C5N.
El sábado por la noche, mientras se desarrollaba el partido en el Estadio Kansas City, Cristian tuvo que seguir trabajando. Pese a eso, revela que intenta mantenerse concentrado para no perderse ningún momento clave: "Cobro las mesas como para que después ni me hablen, ni siquiera voy al baño. No quiero ni hablar porque es algo especial para mí. Me tocó trabajar, lamentablemente, pero igual lo amo. Amo mi laburo, amo lo que hago. Entonces yo vengo contento, vengo feliz", aseguró.
Uno de los partidos más sufridos fue sin dudas el encuentro ante Egipto, cuando la Selección argentina tuvo que dar vuelta el resultado para poder pasar a cuartos: "Cuando perdíamos 2 a 0, yo estaba atendiendo del lado del fondo y en el segundo gol me fui llorando al baño. Los clientes se dieron cuenta y cuando volví me abrazaron", contó.
El momento del tercer gol marcado por Enzo Fernández a los 93 minutos fue el broche de oro para un partido sufrido por demás. "Es un sentimiento hermoso. Siempre me pasó. Yo soy de Boca, pero no me pasa con Boca. La Selección, desde que está Messi, para mí es especial", afirmó.
El vínculo de Cristian con el fútbol también tiene una historia personal. Jugó durante muchos años y reconoce que cada partido de la Selección evoca aquel sueño que no pudo cumplir. "Me recuerda que hubiese sido lindo llegar a jugar", expresó.
También recordó cómo vivió la victoria de Argentina sobre Inglaterra en México 1986, cuando apenas ocho años: "Recuerdo, recuerdo. Era chiquito y lo vi con mi papá en la casa de mi abuela, en San Martín. No lloraba, creo que ellos gritaban y yo lo veía", comentó entre risas.
De cara al próximo partido, Cristian considera que el equipo de Lionel Scaloni representa mucho más que un seleccionado de fútbol para millones de argentinos.
"Mucha gente está esperando que ellos ganen porque no la están pasando bien", reflexionó, y aunque el entrenador intentó bajar la expectativa al describir el próximo encuentro como un partido más, él no coincide. "Es un partido especial que hay que ganarlo y yo creo que los chicos lo van a ganar", sostuvo.
Paradójicamente, volverá a trabajar durante el horario del encuentro. Aun así, no pierde el entusiasmo. "Va a ser hermoso. Como decía Maradona, es un partido para sentarse, tomarse algo. No sé cuántos años van a pasar para volver a ver un partido como el de mañana, una semifinal. A Messi solo le faltaba jugar contra Inglaterra", comentó.
Al recordar la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, explicó que esa vez pudo verla junto a su hija y su entonces pareja, en Luján. "Quedé paralizado. Fue algo que no había sentido ni siquiera en el 86. Era un abrazo y abrazo y abrazo. Ese momento es hermoso, no es normal. Son momentos que se viven porque no sabés si dentro de cuatro años vas a estar como estás hoy", concluyó.
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