El mozo que conmovió a todos con su emoción por la Selección Argentina: "Es algo especial para mí"

El momento del tercer gol marcado por Enzo Fernández a los 93 minutos fue el broche de oro para un partido sufrido por demás. "Es un sentimiento hermoso. Siempre me pasó. Yo soy de Boca, pero no me pasa con Boca. La Selección, desde que está Messi, para mí es especial", afirmó.

Tiene 48 años y trabaja como mozo desde hace dos décadas

El vínculo de Cristian con el fútbol también tiene una historia personal. Jugó durante muchos años y reconoce que cada partido de la Selección evoca aquel sueño que no pudo cumplir. "Me recuerda que hubiese sido lindo llegar a jugar", expresó.

También recordó cómo vivió la victoria de Argentina sobre Inglaterra en México 1986, cuando apenas ocho años: "Recuerdo, recuerdo. Era chiquito y lo vi con mi papá en la casa de mi abuela, en San Martín. No lloraba, creo que ellos gritaban y yo lo veía", comentó entre risas.

De cara al próximo partido, Cristian considera que el equipo de Lionel Scaloni representa mucho más que un seleccionado de fútbol para millones de argentinos.

"Mucha gente está esperando que ellos ganen porque no la están pasando bien", reflexionó, y aunque el entrenador intentó bajar la expectativa al describir el próximo encuentro como un partido más, él no coincide. "Es un partido especial que hay que ganarlo y yo creo que los chicos lo van a ganar", sostuvo.

Paradójicamente, volverá a trabajar durante el horario del encuentro. Aun así, no pierde el entusiasmo. "Va a ser hermoso. Como decía Maradona, es un partido para sentarse, tomarse algo. No sé cuántos años van a pasar para volver a ver un partido como el de mañana, una semifinal. A Messi solo le faltaba jugar contra Inglaterra", comentó.

Al recordar la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, explicó que esa vez pudo verla junto a su hija y su entonces pareja, en Luján. "Quedé paralizado. Fue algo que no había sentido ni siquiera en el 86. Era un abrazo y abrazo y abrazo. Ese momento es hermoso, no es normal. Son momentos que se viven porque no sabés si dentro de cuatro años vas a estar como estás hoy", concluyó.