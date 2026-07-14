Diego Maradona Jr. le contestó a Scaloni antes de Inglaterra: "Nunca será un partido normal"
El hijo mayor de Diego Maradona tomó distancia de la mirada del entrenador de la Selección Argentina sobre la semifinal del Mundial 2026.
La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra sigue alimentando el debate más allá de las cuestiones futbolísticas. Luego de que Lionel Scaloni intentara quitarle dramatismo al encuentro al afirmar que debía ser afrontado como “un partido de fútbol más”, Diego Maradona Jr. manifestó una postura completamente diferente y remarcó que ese enfrentamiento jamás podrá ser considerado un compromiso cualquiera para los argentinos.
El hijo del máximo ídolo del fútbol argentino fue consultado sobre las declaraciones del entrenador de la Albiceleste y dejó en claro que comprende el mensaje del cuerpo técnico, aunque sostuvo que la carga emocional e histórica que rodea este clásico mundialista es imposible de ignorar.
“Mi papá no lo vería como un partido normal, como un partido más. Para todos los argentinos y maradonianos será una cita distinta, donde se vienen a la mente todo lo de Malvinas y todos nuestros hermanos que murieron allí y luego, lo que pasó con papá en el 86”, expresó.
Con esas palabras, Maradona Jr. vinculó el choque con dos de los acontecimientos que más marcaron la relación deportiva entre ambos países. Por un lado, la Guerra de Malvinas de 1982 y, por el otro, el inolvidable encuentro disputado cuatro años después en el estadio Azteca de México, donde Diego Maradona escribió una de las páginas más recordadas de la historia de los Mundiales.
Aquella tarde del 22 de junio de 1986 quedó inmortalizada por dos acciones completamente opuestas, pero igualmente históricas. Primero llegó el polémico gol conocido como “La Mano de Dios” y, apenas unos minutos más tarde, la extraordinaria corrida desde mitad de cancha que terminó con el denominado “Gol del Siglo”, considerado por muchos como el mejor tanto de todos los tiempos.
Para Diego Jr., ese antecedente modificó definitivamente el significado de cada enfrentamiento entre argentinos e ingleses. “Mi viejo ganó un choque histórico y desde entonces nada es normal contra Inglaterra. Nunca va a ser un partido normal y éste en concreto va a ser duro para nuestra Selección. Es verdad que Inglaterra está bien, pero hay que enfrentar y ganarles a los campeones del mundo. Va a ser duro… para los dos”, afirmó.
La feroz rivalidad entre Argentina e Inglaterra
La rivalidad entre ambas selecciones excede ampliamente el ámbito deportivo. El conflicto bélico por las Islas Malvinas dejó una profunda huella en la memoria colectiva de ambos países y convirtió cada enfrentamiento futbolístico en un acontecimiento cargado de simbolismo.
Después del recordado duelo de México 1986, Argentina e Inglaterra volvieron a cruzarse en otras dos Copas del Mundo. En Francia 1998 protagonizaron un vibrante encuentro de octavos de final que terminó igualado y se resolvió por penales a favor de la Albiceleste. Cuatro años más tarde, en Corea-Japón 2002, los ingleses se tomaron revancha al imponerse por 1-0 con un penal convertido por David Beckham durante la fase de grupos.
La historia entre ambos equipos también incluye el controvertido enfrentamiento de los cuartos de final del Mundial de 1966, disputado justamente en Inglaterra. Aquel partido quedó marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín y por un clima de enorme tensión que alimentó aún más la rivalidad entre las dos selecciones.
Ahora, 24 años después del último cruce mundialista, ambos volverán a encontrarse con un premio todavía mayor: un lugar en la final del Mundial 2026. La semifinal en Atlanta volverá a reunir a dos selecciones unidas por décadas de competencia, recuerdos inolvidables y capítulos que exceden al fútbol. En ese contexto, el debate sobre si se trata o no de “un partido más” seguirá acompañando la previa hasta el momento del pitazo inicial.
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