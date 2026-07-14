Diego Maradona Jr. le contestó a Scaloni antes de Inglaterra: "Nunca será un partido normal"

Para Diego Jr., ese antecedente modificó definitivamente el significado de cada enfrentamiento entre argentinos e ingleses. “Mi viejo ganó un choque histórico y desde entonces nada es normal contra Inglaterra. Nunca va a ser un partido normal y éste en concreto va a ser duro para nuestra Selección. Es verdad que Inglaterra está bien, pero hay que enfrentar y ganarles a los campeones del mundo. Va a ser duro… para los dos”, afirmó.

La feroz rivalidad entre Argentina e Inglaterra

La rivalidad entre ambas selecciones excede ampliamente el ámbito deportivo. El conflicto bélico por las Islas Malvinas dejó una profunda huella en la memoria colectiva de ambos países y convirtió cada enfrentamiento futbolístico en un acontecimiento cargado de simbolismo.

Después del recordado duelo de México 1986, Argentina e Inglaterra volvieron a cruzarse en otras dos Copas del Mundo. En Francia 1998 protagonizaron un vibrante encuentro de octavos de final que terminó igualado y se resolvió por penales a favor de la Albiceleste. Cuatro años más tarde, en Corea-Japón 2002, los ingleses se tomaron revancha al imponerse por 1-0 con un penal convertido por David Beckham durante la fase de grupos.

La historia entre ambos equipos también incluye el controvertido enfrentamiento de los cuartos de final del Mundial de 1966, disputado justamente en Inglaterra. Aquel partido quedó marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín y por un clima de enorme tensión que alimentó aún más la rivalidad entre las dos selecciones.

Ahora, 24 años después del último cruce mundialista, ambos volverán a encontrarse con un premio todavía mayor: un lugar en la final del Mundial 2026. La semifinal en Atlanta volverá a reunir a dos selecciones unidas por décadas de competencia, recuerdos inolvidables y capítulos que exceden al fútbol. En ese contexto, el debate sobre si se trata o no de “un partido más” seguirá acompañando la previa hasta el momento del pitazo inicial.