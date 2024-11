Jorge Almirón aseguró que volverá a Boca: ¿cuándo?

Almirón fue consultado sobre su experiencia en Boca, y su respuesta dejó en claro que no descarta una segunda oportunidad en el banco de La Bombonera. "Voy a volver, no sé cuándo, pero... Yo me meto algo en la cabeza y no sé...", expresó el técnico, recordando una anécdota personal: “Dos años atrás, caminando con mi pareja por Caminito, vi en una pared pintado ‘Jorge’ con los colores de Boca, saqué la foto y dije: ‘Yo voy a dirigir Boca en algún momento’. Y cuando llegué a Boca volví a mirar esa foto”.