Otro récord para Lionel Messi: primer jugador titular en tres finales de los Mundiales
El capitán de la Selección Argentina volvió a hacer historia apenas comenzó la final del Mundial 2026 ante España y alcanzó una marca inédita en el fútbol mundial.
Lionel Messi sigue escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol. Apenas comenzó la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el capitán de la Albiceleste sumó un nuevo récord a su impresionante carrera: se convirtió en el único jugador en disputar tres finales de la Copa del Mundo como titular.
El astro argentino fue confirmado en el once inicial de Lionel Scaloni y alcanzó una marca que ningún otro futbolista había conseguido. Messi ya había sido titular en las finales de Brasil 2014 y Qatar 2022, y ahora repite en Estados Unidos, México y Canadá 2026, un logro sin precedentes en la máxima cita del fútbol mundial.
A lo largo de la historia, varios jugadores integraron planteles que llegaron a tres finales mundialistas. Entre ellos aparecen Pelé (1958, 1962 y 1970), Lothar Matthäus (1982, 1986 y 1990), Pierre Littbarski (1982, 1986 y 1990) y Ronaldo (1994, 1998 y 2002). Sin embargo, ninguno de ellos fue titular en las tres definiciones. El único antecedente que más se acercaba al récord del rosarino era el del brasileño Cafú, quien disputó las finales de 1994, 1998 y 2002. No obstante, en la consagración ante Italia en Estados Unidos 1994 ingresó desde el banco de suplentes a los 22 minutos del segundo tiempo, por lo que tampoco cumple con la condición de haber sido titular en las tres ocasiones.
De esta manera, Lionel Messi vuelve a quedar en soledad en un apartado histórico del fútbol mundial. A sus 39 años, el capitán argentino no solo sigue compitiendo en la élite, sino que continúa batiendo récords en el escenario más importante de todos. Como si hicieran falta más argumentos para dimensionar su carrera, Messi volvió a demostrar que cada vez que pisa una cancha con la camiseta argentina está escribiendo una nueva página en la historia del deporte.
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