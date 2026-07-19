Otro récord para Lionel Messi: primer jugador titular en tres finales de los Mundiales

A lo largo de la historia, varios jugadores integraron planteles que llegaron a tres finales mundialistas. Entre ellos aparecen Pelé (1958, 1962 y 1970), Lothar Matthäus (1982, 1986 y 1990), Pierre Littbarski (1982, 1986 y 1990) y Ronaldo (1994, 1998 y 2002). Sin embargo, ninguno de ellos fue titular en las tres definiciones. El único antecedente que más se acercaba al récord del rosarino era el del brasileño Cafú, quien disputó las finales de 1994, 1998 y 2002. No obstante, en la consagración ante Italia en Estados Unidos 1994 ingresó desde el banco de suplentes a los 22 minutos del segundo tiempo, por lo que tampoco cumple con la condición de haber sido titular en las tres ocasiones.