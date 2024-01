Jorge Almirón admitió que trabajó con un astrólogo mientras estuvo en Boca

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1744786931353796739&partner=&hide_thread=false ¡ATENCIÓN! Almirón confirmó que contó "con un astrólogo" en Boca: así habló en su presentación oficial en Colo-Colo. "Me lo sugirió un directivo", sentenció. pic.twitter.com/JoiA6C9UIk — SportsCenter (@SC_ESPN) January 9, 2024

El oriundo de San Miguel fue consultado por un tema que fue recurrente durante su estadía en Boca: el famoso astrólogo Giorgio Armas que daba pronósticos de los partidos del Xeneize en redes y hasta mostró capturas hablando con el entrenador.

de armas astrologo

Sin vueltas, el DT declaró: “No tengo nada que esconder en mi relación con él. Me lo sugirió un directivo. Yo lo llamo por cábala, hablé con él y se hizo bastante viral con las fotos que hay con zoom. No tengo ninguna relación directa con él, no lo conozco”.

Días antes, el mismo astrólogo había dicho a un medio chileno que en Colo Colo “se harán cosas lindas. Jorge es un ser espectacular y muy profesional. Esperemos ganar títulos con el aguante de la gente”.