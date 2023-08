Jorge Almirón se juega todo ante Racing: cuál sería el 11 titular de Boca

Más allá de que por ahora no está cuestionado y que no peligra su vínculo hasta diciembre en caso de quedar eliminado, el DT también sabe que la mirada hacia su gestión puede cambiar si no se clasifica a las semifinales.

Almirón y su cuerpo técnico tienen nueve nombres casi asegurados para el desquite ante la Academia. Según se dio el partido de ida, en el que Boca fue superior, se estima que repita el esquema.

valentin barco boca cambio.jpg

Cómo está Valentín Barco de cara al desquite con Racing

El Colo Barco, quien sufrió una lesión muscular grado 1/2 del músculo psoas ilíaco izquierdo en la ida ante Racing, evoluciona favorablemente y se entrenó en doble turno el fin de semana. Si bien en el Xeneize todavía hay esperanzas de que pueda llegar a estar desde el comienzo, saben que es muy complejo.

El futbolista, de 19 años, se lesionó hace apenas cinco días. Por todo ello, por el momento la opción que corre con más fuerza es que el Colo vaya al banco de suplentes.

En ese sentido, Almirón deberá definir a su reemplazante entre Lucas Janson, Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. De esos tres nombres saldría el reemplazante de Barco para jugar cerca de Edinson Cavani en la ofensiva.

boca racing libertadores.jpeg

El posible 11 de Boca para jugar la vuelta ante Racing

Con este escenario planteado, el 11 titular de Boca podría ser: Sergio Romero; Jorge Figal, Marcos Rojo, Nicolás Valentini; Luis Advíncula, Pol Fernández, Equi Fernández, Cristian Medina, Frank Fabra; Edinson Cavani y Miguel Merentiel o Valentín Barco.

El Xeneize visitará a la Academia este miércoles desde las 21:30 por el partido revancha de cuartos de final de la Copa Libertadores, con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.