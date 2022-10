Brito reveló cómo Gallardo le comunicó que se va de River

LEER MÁS: Demichelis, Gareca y Aimar: comenzó la danza de nombres para suceder a Marcelo Gallardo

En un momento de alegría, apenas River derrotó a Platense por 2-1 y encadenó su cuarto triunfo al hilo, "me llamó Biscay al vestuario", dijo Brito. "Ahí fui a ver a Marcelo y me contó la triste noticia diciéndome: 'Jorge, vos me habías pedido que cuando llegara el momento, saberlo lo antes posible'. Ahí convocamos a Patanian y a Francescoli, que estaban al lado, nos quedamos hablando un largo rato y nos tomamos el compromiso de no contárselo a nadie".

Jorge Brito.jpg Jorge Brito, presidente de River

Brito y Gallardo, amigos

Hasta que el Muñeco dijo las palabras frente a los micrófonos, el silencio se mantuvo: "Ni contárselo a tu mujer, ni a tus amigos, suspender reuniones al día siguiente sin decir por qué... Nos caracterizó ser muy reservados con las noticias, nos pareció un hecho muy importante que la gente debía conocer por la palabra de Gallardo y no por intermedio de nadie. De ningún periodista, ni directivo. Eso lo valoro mucho y también haber terminado un vínculo contractual desde lo personal. Uno ahora se anima a llamarlo amigo: siempre tuvimos mucho respeto".

A continuación, el presidente de River admitió que se esperaba la noticia tan pronto como fue convocado por Biscay: "Me lo imaginaba porque no había mucho para charlar después de un triunfo ante Platense a las 12 de la noche. Me lo imaginé. Yo sueño y todos soñamos... Pero hace un año cuando renovamos lo hicimos por un año, no por cuatro. Tal vez en el tránsito del año nos fuimos generando expectativas, pero cuando uno mira para atrás, era lo que se suponía que iba a pasar".