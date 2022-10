Demichelis, Gareca y Aimar: comenzó la danza de nombres para suceder a Marcelo Gallardo

demichelis aimar crespo.jpg Martín Demichelis, Pablo Aimar y Hernán Crespo.

Si bien no hay contactos con ninguno y la idea es iniciar las tratativas a fin de mes, los nombres que suenan son varios, desde Marcelo Bielsa, pasando por dos ex River como Martín Demichelis, Hernán Crespo y Gabriel Heinze. También en las últimas horas sonaron Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca, quienes eran las opciones de Enzo Francescoli en 2014 si Gallardo no aceptaba la propuesta.

En principio, van a esperar que se jueguen estos dos partidos que restan ante Rosario Central y Racing para saber cómo culmina la competencia, aunque la idea es que en noviembre esté cerrado el contrato del sucesor.

berizzo gareca.jpg Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca.

Ademas, River que ya está clasificado a la Copa Libertadores 2023 debe conseguir el pasaje directo a la fase de grupos y en caso de salir segundo del torneo de Boca puede jugar ante Tigre para tener un sitio en la final del Trofeo de Campeones.

Con el nuevo entrenador se sabrá el plan de la pretemporada en cuanto a fechas, amistosos y lugares y la continuidad de algunos jugadores a los que se les termina el contrato a fin de año. Los casos más emblemáticos son los de Jonatan Maidana y Javier Pinola, que podrían terminar sus carreras, pero también están las situaciones de Tomás Pochettino, Leandro González Pírez, Esequiel Barco y Juan Fernando Quintero.