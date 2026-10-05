Jorge Jesús le abrió la puerta a Cristiano Ronaldo: dejó en sus manos su regreso a Portugal

El entrenador, además, insistió en que para él Cristiano continúa siendo un futbolista importante dentro del seleccionado. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, volvió sobre el tema y explicó que nunca consideró que la situación con Cristiano fuera un problema imposible de solucionar.

“Para mí, al principio nunca fue un problema. Era algo que consideraba normal como entrenador. Para mí, Cris será un jugador convocado en la próxima convocatoria, si juega para el Al Nassr, si quiere volver a la selección nacional”, afirmó.

El entrenador también reveló qué le había dicho al delantero sobre el cierre de su carrera internacional. Jesús sostuvo que no quería que Cristiano terminara su recorrido en los Mundiales después de una derrota y entre lágrimas. “Una de las cosas que le dije a Cristiano Ronaldo fue que no podía terminar su carrera en los Mundiales con la selección nacional perdiendo y llorando. Tenía que terminar su carrera jugando bien”, explicó.

Según el técnico, esa fue una de las razones por las que Cristiano había participado del primer partido en el Estadio Alvalade y estaba previsto que también jugara posteriormente. Sin embargo, el conflicto modificó esos planes.

Cristiano decidirá cómo termina su historia con Portugal

Jorge Jesús también destacó la importancia que Cristiano Ronaldo tiene para Portugal, especialmente por su condición de referente para las nuevas generaciones: “Compartí durante todo el año todo lo que Cristiano Ronaldo representa como símbolo y marca, especialmente para los niños”, señaló.

Y dejó una frase que resume su postura respecto del futuro del delantero: “Quiero que se quede. Él sabe que esto terminará, que no dura para siempre. Pero me gustaría que terminara en la selección nacional como él quiera. Él es quien decidirá”. El seleccionador recordó además que en la primera convocatoria le había dicho al atacante: “Te necesito”. Y remarcó que su posición no cambió.

Sin embargo, Jorge Jesús negó que tenga que pedir disculpas por el episodio que originó el conflicto. Ante la consulta de un periodista, fue tajante: “No le pido disculpas a nadie. El problema que causó todo esto fue que el jugador estaba calentando. Culpo a la decisión y a lo sucedido. ¿Pero disculparme por qué? ¿A quién? Eso es mentira. ¿Disculparme por qué? ¿Cuál era el motivo para disculparme?”.