Jorge Ribolzi criticó duramente a la dirigencia de Boca: "Nunca vi al hincha tan dividido"

“Es más importante limpiar la porquería de alrededor que lo futbolístico”, sentenció el Ruso, en una entrevista donde no esquivó ninguna polémica. Para Ribolzi, la crisis va más allá del rendimiento en la cancha. “Lo primero que tienen que hacer es autocrítica. Si no cambia Román, de ahí para abajo no cambia nadie”, afirmó, aludiendo directamente al presidente del club. “Tiene que dejarle el predio al técnico y estar en su oficina. Cada uno tiene que entender el lugar que ocupa”, agregó.