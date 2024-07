El emotivo mensaje de Jorgelina Cardoso a Ángel Di María tras su retiro de la Selección

Embed - Jorgelina Cardoso on Instagram: "Cada uno en su vida sufre y lucha por diferentes motivos, tristemente algunos motivos son más graves que otros, pero eso no quita que por lo que uno sufre no tenga sentido o no sea importante. Yo te vi sufrir y te escuché llorar por lesiones, finales perdidas, goles errados, críticas, insultos, etc. Hoy todo eso quedó en el olvido, todo es felicidad y gozo del camino que recorriste, te vas porque así lo decidiste, y por más que muchos no estuvimos de acuerdo y te pedimos que no lo hagas, una vez más fuiste inteligente y supiste tomar una decisión sabia, irte con el pecho inflado por la puerta grande, dejando un mensaje que para mí es lo más importante de todo esto, un mensaje a cualquier “angelito” que hoy empieza a jugar, que pase lo que pase y que así tenga miles de piedras en el camino hay que remarla y luchar hasta el último baile. Estoy orgullosa de tu carreron, de tu historia y tu trabajo constante pero más orgullosa estoy de la persona que sos y que me eligió para recorrer esto juntos. De ahora en más, alentaremos a Argentina y haremos mucha fuerza desde la tribuna juntitos, como todo lo que hacemos. TE AMO ETERNAMENTE BICAMPEÓN ♥"

