Josef Martínez reveló cómo es la relación de Lionel Messi con el plantel de Inter Miami

“La relación con él es muy tranquila, muy natural. Obviamente le damos su espacio, sabemos que quiere disfrutar y lo está disfrutando. Nosotros también estamos disfrutando de él. Creo que han sido días positivos pata todos. Para la ciudad, para el equipo. Y se ven los resultados”, sostuvo Martínez.

josef martinez messi inter miami 1.jpg

Consultado acerca de su vínculo personal, resaltó: “Yo no sé si es amistad, porque todos somos compañeros. Pero sí compartimos el mismo objetivo. Él vino con muchas ganas de seguir ganando cosas”.

Y cerró: “Nosotros estamos para ayudarlo, porque queremos disfrutar pero también aprender de una de las personas más exitosas del mundo y estamos muy contentos de tenerlo con nosotros”.

lionel messi entrada en calor inter miami.jpg

Cuándo juega el Inter Miami de Lionel Messi

Por los cuartos de final de la Leagues Cup, el capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, busca este viernes llevar a Inter Miami a la semifinal de la Leagues Cup cuando reciba a Charlotte FC. El partido se disputará desde las 21:30 en el estadio DRV PNK.

Por dónde ver en vivo al Inter Miami en Leagues Cup

Como todos los encuentros de la MLS, el partido podrá verse a través de la MLS Season Pass, en Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.