Juan Brunetta, figura de Tigres, comparó a la Liga MX con el futbol argentino: "Siento que México..."

Brunetta, una de las grandes figuras del torneo azteca, respaldó su opinión en su hábito de seguir distintos campeonatos y analizó el contexto del fútbol sudamericano: “Yo te lo digo porque veo mucho fútbol, me gusta, y paso el día en casa con el mate mirando partidos. Además, juego en esta liga y sé lo que es”.

image.png

También remarcó la falta de exposición que tiene la Liga MX en el sur del continente: “No se consume tanto el fútbol mexicano ni la MLS. Ahora un poco más la liga de Estados Unidos por Messi, pero en Sudamérica llegan hasta Brasil, Argentina, un poco Uruguay y no mucho más. No conocen el nivel que hay en México y que no participe en Libertadores o Sudamericana no ayuda mucho”.

Argentina sigue siendo el país que más jugadores aporta a la Liga MX, con 38 futbolistas que sumaron minutos en la temporada actual, entre ellos Brunetta, quien además recordó sus primeros pasos en México y cómo fue su adaptación cultural.

“La liga mexicana la conocía y del país obviamente las costumbres se conocen. Antes de llegar dicen ‘vas a comer puro picante’, pero obviamente que no. Disfruto el día a día, tanto en Torreón como en Monterrey”, cerró el mediocampista que brilló en Santos Laguna antes de llegar a Tigres.