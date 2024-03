El filoso cruce entre Juanfer Quintero y un periodista tras la derrota con Boca

“¿Se les escapa porque no supieron manejar los tiempos del partido?”, lo interrogaron, haciendo referencia a la ventaja que tuvieron los de Avellanedas en los primeros minutos del complemento.

Sin entender la pregunta, Quintero respondió contundente: “¿Tiempo de qué? El tiempo es el mismo, el tiempo no para, sigue. No sé a qué se debe esa pregunta, te estoy diciendo desde el principio que son detalles, estos partidos se definen así y es así, no tiene nada que ver con los tiempos”.

